Boligbyggeri langs motorvejen godkendt

Sådan kommer byggeriet til at se ud fra motorvejen.

VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk godkendte på sit møde i oktober byggeprojektet Vallenbæk Byhave, der kommer til at ligge mellem Egeskovvej og Køge Bugt Motorvejen

Af Jesper Ernst Henriksen

Mellem Køge Bugt Motorvejen og Egeskovvej ligger lige nu et gammelt erhvervsområde.

Der kan i stedet komme til at ligge et helt nyt bykvarter med 518 boliger – det svarer nogenlunde til, hvad der samlet er på Nørrebred og Syvhøjvænge i Vallensbæk Nordmark.

Borgmester Henrik Rasmussen glæder sig over, at der kommer nye boliger til byen.

– Med den endelige lokalplan for Vallensbæk Byhave, giver et stort flertal i kommunalbestyrelsen nu grønt lys til etableringen af et stort nyt bykvarter, hvor vi lægger vægt på, at det grønne skal være en dominerende del af byrummet, siger han.

Det er dog ikke alle, der har været lige så begejstrede for det kommende byggeri, som borgmesteren er. I høringfasen har især naboerne i rækkehusene på Egeskovvej været bekymrede. Den bekymring mener flertallet i kommunalbestyrelsen dog er løst.

– Vi har besluttet at sende det i høring og er nu klar til at træffe en endelig beslutning. Høringssvarene har haft en del opmærksomhedspunkter, men størst var omkring indblik og skyggegener. På baggrund af høringssvarene har forvaltningen i samarbejde med ejendomsudvikleren besluttet at ændre projektet. Hele projektet rykkes 10 meter i retning af Vejlegårdsvej, det vil sige væk fra Egeskovparken for at modvirke skyggegenerne og bevare træerne. Der vil faktisk være mulighed for at plante yderligere træer. Der er fremlagt nye skyggediagrammer, så vi kan se, at skyggevirkninger ikke længere er de samme, sagde Jan Høgskilde (K) i forbindelse med vedtagelsen af forslaget.

Derudover har manglen på parkeringspladser og trafikafvikling været en bekymring.

– Center for teknik har igangsat en trafikanalyse med hensyn til trafik i hele området, så vi kan se, om der er det tilstrækkelige flow i trafikken og tilstrækkeligt med parkeringspladser, siger Jan Høgskilde.

Trafikstøj

Et andet stort emne i debatten har været trafikstøj.

– Det her byggeri opføres et sted, der ikke er egnet til menneskelig beboelse. Selvom vi inde i midten af byggeriet har et støjniveau på 58 db, så vil vi aldrig kunne skabe et støjniveau væsentligt under 70 db på den nordlige side af bygningen. Det er øredøvende larm, siger Kenneth Kristensen Berth (DF).

Det har ejendomsudvikleren, GreenLiving, dog en løsning på.

– En del af byggeriet ligger tæt på motorvejen, men vi overholder myndighedernes krav til blandt andet støjreduktion ved at støjisolere facaderne, der vender mod motorvejen, og indsætte vinduer med støjdæmpende glas, siger ejeren Klaus Thomassen.

Samme løsning peger Jan Høgskilde på.

– Jeg synes, du skulle køre ud til Rødovre til det byggeri, der ligger op ad motorvejen. Der er ganske rigtigt støj på den side, der ligger ud mod motorvejen, men der er faktisk meget stille på den anden side af bygningen. Bygninger skærmer for støj, siger han.

Det argument køber Kenneth Kristensen Berth dog ikke.

– Jeg ved ikke, hvor mange af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der selv ville bo i en karre, der stopper støjen. Jeg vil ikke bo i en støjmur. Jeg synes, det er uværdigt at bygge flere hundrede boliger i en støjmur for nogle dyrere boliger bagved. Jeg tror, man risikere at skyde sig selv i foden, for det bliver ikke attraktivt, siger han.

Beboersammensætning

Der har også været en del debat om, hvordan beboersammensætningen bliver i det nye byggeri.

– Kvarteret skal skabe plads til, at generationer kan mødes på tværs ved den måde, de bor på. Vi er så heldige, at udviklingsselskabet GreenLiving vil opføre den nye bydel og samtidig efterleve vores visioner for Vallensbæk om blandede og bæredygtige boligkvarterer, siger Henrik Rasmussen.

Klaus Thomassen forventer det samme.

– Visionen er først og fremmest at skabe et nyt og spændende bykvarter i Vallensbæk Strand, hvor man kombinerer flere former for boliger. Det bliver et byggeri med stor variation til både seniorer og børnefamilier, siger han.

Igen er det Kenneth Kristensen Berth, der er uenig.

– Vi er bekymrede for, at vi får en ghetto placeret klods op ad Køge Bugt Motorvejen. Det kan sende hele området i en nedadgående spiral. Det kan sætte endnu mere turbo på den forvandling af Vallensbæk til at være en forlængelse af Ishøj, som vi har set i løbet af de senere år. Det er pudsigt, at på Christiansborg er der mange partier, der er optaget af, at der ikke skal komme for mange udlændige til Danmark. Når vi så kommer til Vallensbæk, der har Danmarksrekord i stigningen af andelen af indvandrer, så siger Det konservative Folkeparti og Socialdemokratiet, at det er fuldstændig problemløst. Det hænger ganske enkelt ikke sammen, siger han.

Byggeriet bliver lavet i etaper, og det betyder, at GreenLiving altså ikke opfører plejecenter, 14-etagers bygninger og parkeringshus samtidig, men de bygger det et skridt og en bygning ad gangen.