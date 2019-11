Boliger erstatter erhverv

Sådan kommer Vallensbæk Gårdhaver til at se ud.

VALLENSBÆK. Mellem Vejlesvinget og jernbanen skal der bygges Vallensbæk Gårdhaver med 279 boliger. Det bliver fire åbne karrebygninger med grønne gårdhaver og moderne boliger

Af Jesper Ernst Henriksen

På kommunalbestyrelsesmødet i oktober vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen lokalplanen for Vallensbæk Gårdhaver med 279 nye boliger. På området mellem Vejlegårdsvej og Vejlegårdsparken ligger i dag nogle noget nedslidte erhvervsejendomme. De bliver med hjælp fra firmaet Rescale omdannet til et moderne, grønt og attraktivt boligområde med etageboliger og grønne friarealer imellem bygningerne.

– Visionen for Gårdhaverne er at skabe et grønt og tæt kvarter med gode udearealer, som indbyder til at blive brugt af beboerne. Samtidig løser vi de problemer, som naboerne oplever med værkstederne på området, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Der har i høringsfasen været bekymringer fra beboerne i villaerne på den anden side af jernbanen, der frygter indbliksgener. Der er derfor blevet ændret i planerne.

– Vi har lyttet til naboernes ønsker og udfordringer på begge sider af s-togs-banen, og det bærer den nye lokalplan præg af, siger Henrik Rasmussen.

Dansk Folkeparti kunne ikke støtte planerne.

– Det positive er, at man i nogen grad har lyttet til beboerne, der er kommet med høringssvar, det vil jeg gerne rose. Men vi kan stadig ikke støtte projektet. Vi mener ikke, det er det her, vi har brug for. Vi ville helst have det udlagt til rækkehuse. Skal det være etagebyggeri, ville vil helst have det som alment byggeri, fordi vi så får en medindflydelse på, hvem der flytter ind i lejligheder. Det kunne også være ungdomsboliger eller ældreboliger. Nu får vi mere af det, vi allerede har, sagde han.