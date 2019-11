Brøndbys fremtid debatteret

Sådan så gruppen af politikere i debatten ud. Foto: Privat

BRØNDBY. Lørdag var der debat i Kilden om, hvordan Brøndby skal klare fire store udfordringer frem mod 2030. Debatten bar præg af, at kommunalbestyrelsen er enig

Af Jesper Ernst Henriksen

Kulturhuset Kilden dannede lørdag fra 10 til 15 rammen om et loppemarked, hvor en gruppe lokale sad og solgte alle de traditionelle loppeting. Samtidig havde flere af de politiske partier nogle boder, hvor de fortalte om deres politik og fik input fra borgerne. Det var Socialdemokratiet i Brøndby, der havde arrangeret loppemarkedet, hvilket de har gjort flere gange.

En nyhed i år var en politisk debat, hvor politikere fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti deltog.

Debatten var delt i fire emner, der varede en time hver. Emnerne var taget ud af en større gruppe emner, som partierne i kommunalbestyrelsen debatterer under overskriften: Hvordan skal Brøndby se ud i 2030?

Det første emne var fællesskaber for alle. Her blev det debatteret, hvordan man kan få flere til at engagere sig i fællesskaberne – for eksempel i foreningslivet i Brøndby, men også i mindre private foreninger. Formålet med det er blandt andet at bekæmpe ensomhed, som er højere i Brøndby end i resten af Region Hovedstaden.

Det andet emne var lige muligheder for alle børn. Her handlede debatten om, hvordan man kan bekæmpe fattigdom blandt børnene i Brøndby. Hvert 10. barn i Brøndby Kommune er fattigt – det er kun på Langeland, at andelen af fattige børn er højere.

Tredje emne var mere sundhed for flere. Borgerne i Brøndby er nemlig blandt dem, der lever mest usundt. Ambitionen blandt politikerne var at give børn sunde vaner, når de starter i skole. Så i 2030 vil eleverne, der går ud af 9. klasse have haft sundhed på skoleskemaet hele deres skoletid.

Fjerde og sidste emne handlede om et stærkt kultur-, idræts- og fritidsliv. Her deltog borgmester Kent Magelund, der tydeligvis kendte meget til emnet. Her var blandt andet debat om, hvordan man får borgere med anden etnisk oprindelse end dansk til at engagere sig i foreningslivet, samt det også er vigtigt at have fokus på kulturtilbud i Brøndby – ikke kun sport.