Cykler langt til skole

Børnene fra 4.d vandt ”Alle Børn Cykler” i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. De børn fra Glostrup, der har været bedst til at cykle i skole, er børnene fra Ejby, der skal til Nordvangskolen på cykel

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag formiddag blev vinderne af Alle Børn Cykler i Glostrup afsløret. Det skete på Nordvangskolen, da alle tre vindende klasser var fra denne skole.

– Nordvangskolen styrer bare for hårdt i konkurrencen Alle Børn Cykler. Der er simpelthen ikke andre skoler her i Glostrup, der er i nærheden af at slå jer, sagde borgmester John Engelhardt.

Han overrakte første præmien til 4.d. Det er klassen, der i år er flyttet fra Ejbyskolen til Nordvangskolen, men det forhindrede ikke børnene i at cykle til skole.

– Vi kører bare og hygger os og taler sammen. Det havde selvfølgelig været nemmere, hvis vi boede lige ved siden af skolen, men det er fint nok, når det ikke regner eller sner, siger to af drengene fra klassen.

– 11 klasser fra Nordvangskolen, Skovvangskolen og Søndervangskolen har deltaget i konkurrencen, og i år var det altså jer, 4.d fra Nordvangskolen, der klarede det bedst. Jeg er stolt af jer. Det er bare så vigtigt, at børnene i Glostrup er gode til at cykle. Både når I skal til og fra skole, men også når I cykler til jeres venner og fritidsaktiviteter, sagde John Engelhardt til klassen og overrakte dem en pokal og en gave til klassekassen på 2.000 kroner.

På en delt 2. plads kom 3.b og 6.d. For 3.b var det faktisk tredje gang i træk, at de fik en gevinst. De seneste to år har de vundet. De to klasser fik hver 1.000 kroner til klassekassen.