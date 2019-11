160 hold deltog i Brøndby Minicup i weekenden på kunstgræsbanerne bag Stadionhal 1. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndbyernes IF arrangerede i weekenden fodboldturnering for nogle af de yngste årgange

Af Robert Hendel

160 hold med spillere under 10 år var i weekenden på kunstgræs i Brøndby.

Her havde Brøndbyernes IF inviteret til årets første Brøndby Mini Cup, hvor 400 af de alleryngste spillede mod hinanden.

Ifølge Tonny Brogaard, der er ansvarlig for turneringen, er weekendens fodboldstævne gået over al forventing. Han glæder sig til at arrangere den næste turnering, som efter planen finder sted i foråret.

Brøndbyernes IF har et mål om at arrangere en minicup i kvartalet, fortæller Tonny Brogaard.