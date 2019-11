Den første hjemlige fodboldspiller på fuld tid fylder 60

Brian Chrøis var den første fuldtidsprofessionelle fodboldspiller i Brøndbyernes IF’s historie. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. For næsten 40 år siden blev Brian Chrøis den første spiller til at skrive under på en fuldtidskontrakt med en dansk fodboldklub. Karrieren er for længst lagt på hylden, og i dag kan han fejre sin 60 års fødselsdag

Af Robert Hendel

Mange unge drenge drømmer on en karriere som professionel fodboldspiller.

For Brian Chrøis, der fylder 60 år i dag, blev den drøm til virkelighed for næsten 37 år siden. I 1982 blev han den første spiller, der skrev under på en fuldtidskontrakt med en dansk fodboldklub, og året efter blev han den blot tredje Brøndby-spiller, der kunne skrive A-landskampe på sit cv.

– Jeg spillede i Avarta i hele min ungdom. Da jeg blev 1. års senior, blev jeg kontaktet af Per Bjerregaard, forklarer Brian Chrøis.

Brøndby lå på det tidspunkt i den næstbedste række, men armbevægelserne var store, og allerede året efter rykkede klubben med Tom Køhlert som træner op i 1. Division, som landets bedste fodboldrække hed dengang.

– Der var selvfølgelig lidt pres på, men vi havde også et godt hold, hvor John Frandsen og Finn Laudrup blandt andet var med, husker Brian Chrøis, der var blandt de få spillere, der allerede i 1982 kunne signere en fuldtidskontrakt i Brøndby. Først fire år senere – året efter klubbens første mesterskab – blev alle spillerne i Brøndby fuldtidsprofessionelle.

Da var Brian Chrøis allerede rejst ud for at prøve fodboldlykken i udlandet.

Flirtede med rivalerne

Det første udlandsophold blev en speciel oplevelse for Brian Chrøis.

Han kom til Granada i Spanien i 1984, men det krævede et par rejser frem og tilbage, inden Brian Chrøis endelig kunne sætte sin autograf på en aftale med den spanske klub.

– Da vi kom derned, var der ikke det, de havde lovet rent lønmæssigt, og så stod vi jo bare fast på, at jeg og Brøndby skulle have det, vi havde aftalt. Så ringede de en gang til, og så kom vi derned igen, erindrer Brian Chrøis.

Oprindeligt ville han være skiftet til lokalrivalerne fra Hvidovre, der dengang var den store klub i området.

– Jeg forhandlede lidt med Hvidovre, hvilket ikke var særlig populært dengang. Og da jeg fortalte det til Per Bjerregaard, så han ingen anden udvej end at få mig skudt til udlandet. Hvidovre skulle jeg i hvert fald ikke til, forklarer Brian Chrøis og griner.

Der havde været interesse fra en del andre udenlandske klubber, men Per Bjerregaard ville helst holde på den dengang 24-årige midtbanespiller med mål i støvlerne.

Han endte dog i Granada efter den forbudte flirt med Hvidovre, men opholdet i Granada endte alt andet end lykkeligt.

– Jeg var der i et år. Da de ikke udbetalte min løn, blev jeg så fritstillet, siger Brian Chrøis, der for en kort stund vendte hjem til Brøndby. Her fik han et par kampe i Toto-Cup’en, inden turen gik til Schweiz, hvor det blev til to år i AC Bellinzona, som han var med til at spille op i den bedste række.

Mester med Brøndby

Da kontrakten med den schweiziske klub løb ud, kom et par udenlandske klubber, der viste interesse, men et tilbud om en fem-årig kontrakt med Brøndby var svær at sige nej til for Brian Chrøis.

– Jeg ville være omkring 32 efter de fem år, og klubben havde fået et godt hold. Så kom jeg med der, ville jeg blive en del af den absolutte fodboldtop i Danmark, forklarer han om skiftet i sommeren 1987.

Brøndby havde i den periode støvsuget alle klubberne i lokalområdet for de bedste spillere, og det betød, at konkurrencen var hård, men også god for holdet.

– Var der en, der var skadet, var der bare en anden, der trådte ind. Vi havde et fantastisk hold med Schmeichel, Kent Nielsen, Lars Olsen, bare for at nævne nogle stykker, fortæller Brian Chrøis.

Mens han var i udlandet, vandt Brøndby sit første mesterskab, og klubben gjorde sig bemærket i Europa. Her nåede klubben til kvartfinalen i Mesterholdenes turnering, hvor de senere vindere fra FC Porto blev endestationen.

Den efterfølgende sæson skulle holdet følge op på den flotte debut-sæson i Europa, og her var Brian Chrøis i truppen, da Brøndby smed en solid føring over bord i Rumænien i anden runde af UEFA Cup’en.

– Det var en værre én. Vi vinder 3-0 hjemme og taber 3-0 ude og ryger ud på straffe uden at score på et eneste spark, husker Brian Chrøis.

Muligvis blev der taget lidt for let på opgaven.

– Det var sgu ikke populært. Jeg mener, at vi tog derned dagen før, og det var bare noget, der skulle overstås. Men det var det så ikke. Vi blev bortdømt af dommeren, der gav alt til dem. Der fik vi kærligheden at føle. Det var skandaløst, erkender Brian Chrøis, der nåede at vinde to mesterskaber med Brøndby, inden turen gik videre til Helsingør i 1990.

Olsen med andre planer

Morten Olsen havde overtaget trænersædet i Brøndby kort forinden, og Brian Chrøis indgik ikke i den nye træners planer.

På det tidspunkt var han tæt på de 30 og havde to år tilbage af kontrakten med Brøndby.

– Det var jo fair nok, selvom det var enormt ærgerligt.Det var der, det begyndte at blive rigtig sjovt, husker Brian Chrøis med henvisning til, at Brøndby året efter stod i en europæisk semifinale.

Han skiftede derfor til Helsingør, der dengang var sattelitklub for Brøndby.

– Så fik jeg koblet et civilt arbejde på dér også, og der har jeg så arbejdet lige siden som kørende sælger på Helsingør Dagblad og lokalavisen deroppe. Der har jeg været i 30 år, siger siger han.

Siden blev Brian Chrøis træner i Helsingør og en række mindre klubber.

Tre gange Laudrup

Inden trænergerningen nåede Brian Chrøis som en af de få at spille på hold med både Finn, Michael og Brian Laudrup.

– Finn Laudrup var en gudsbenådet tekniker, men han havde også et kæmpe ego forstået på den måde, at lå bolden ikke lige foran ham, så løb han i hvert fald ikke to meter frem for at få den. Han skulle heller ikke tackle eller noget som helst andet. Til gengæld kunne han lægge bolden hvor som helst, husker Brian Chrøis.

Da Brøndby spillede sin debutsæson i 1982, var det med Michael Laudrup på holdet, og også han gjorde stort indtryk på Brian Chrøis.

– Michael Laudrup gjorde en kæmpe forskel, da vi var rykket op i den bedste række. Det er der ingen tvivl om. Han kunne jo alt med en bold, var lynhurtig og driblede som ingen anden, siger han og tilføjer, at Michael Laudrup ikke blot var en ener på banen, men også udenfor.

– Han var bare et gennemsympatisk menneske og en rigtig god holdkammerat.Han havde hele pakken. En fantastisk fodboldspiller med en fantastisk personlighed, fortæller Brian Chrøis, der så nogle af de samme egenskaber hos Brian Laudrup.

– Brian ligner jo Michael. Han var også en fantastisk personlighed og et utroligt godt menneske med en unik evne inden for fodbolden, tilføjer han.

Det er Brian Chrøis’ vurdering, at de to Laudrup-brødre var blandt de 10 bedste i verden. De to brødre var dog ikke de eneste verdensstjerner, som Brian Chrøis stod på en fodboldbane med i løbet af karrieren.

Maradona i ørkenen

I 1987 fik han lov til at stå over for den argentinske troldmand Diego Maradona på en træningstur til Saudi-Arabien med Brøndby.

– Det var en fantastisk oplevelse, der begyndte med, at vi kom kørende i en øde ørken. Pludselig lå der et kæmpe stadion til 30-40.000 mennesker, forklarer Brian Chrøis.

Modstanderne fra Al-Ahli Saudi FC fra var til lejligheden blevet forstærket med Diego Maradona, og inden kampen havde Brøndby-spillerne fået at vide, at de ikke måtte tackle ham alt for kraftigt.

– Det var ikke godt, hvis han blev skadet i sådan en kamp, erindrer Brian Chrøis, som var noget benovet over at stå over for verdensstjernen.

Brøndby tabte kampen med 5-2, og Diego Maradona scorede to af målene.

– Jeg mener, at han scorede fra baglinjen på Peter Schmeichel. Peter smilede dog af det dengang. Han hader ellers at tabe, siger Brian Chrøis.

Ifølge Brian Chrøis kunne Maradona alt med en bold.

– Han var også en kæmpe personlighed, og måske blev han lidt tosset af det på et tidspunkt. Det kan jeg så også godt forstå, sådan som han blev jagtet, siger Brian Chrøis, der mener, at argentinerens evner mindede meget om Michael Laudrups.

De havde begge det samme tyngdepunkt. Hvis de først havde bolden inden for en meter, kunne du ikke pille den fra dem, vurderer han og tilføjer, at Diego Maradona måske havde mere fysik med i sit spil.

– Han kunne jo også tackle og var ikke bange for at få nogle tæv. I starten kunne man godt se på Michael, at han trak sig engang imellem, siger Brian Chrøis, der efter kampen fik taget billeder med argentineren.

– Jeg har et billede af ham et sted. Det har jeg gemt i mange år. Det er stort, fortæller han stolt.

Følger Brøndby endnu

Der er sket meget, siden Brian Chrøis forlod Brøndby for omkring 30 år siden.

Han kommer dog stadigvæk jævnligt på stadion og ser så vidt muligt alle klubbens hjemmekampe.

– Stadion er jo blevet kæmpestort i forhold til dengang, hvor det var stort, hvis der var 5-8.000 tilskuere, siger han og noterer sig, at stemningen også har ændret sig, siden han selv var aktiv.

– Jeg kunne godt tænke mig at have oplevet alle de fanatiske tilskuere og fans på Sydsiden. Det må være vildt, at der er en hel endetribune, der råber og skriger gennem hele kampen, siger Brian Chrøis.

Klubben har han aldrig sluppet. Det er der mange grunde til.

– Det er en fantastisk klub, for når sker noget derovre, bliver man inviteret med. Og man bliver aldrig glemt, forklarer manden, der som defensiv midtbanespiller blev klubbens flittigst scorende i 1983 på grund af sine giftige langskud og frispark.

Han synes, at det er lidt skræmmende at runde 60 år.

– Jeg føler mig ikke som en på 60, og når jeg sidder og tænker tilbage på fodboldkarrieren for 30-40 år siden, bliver det en smule uvirkeligt, siger Brian Chrøis, der for fem år siden flyttede tilbage til Vestegnen.

Her kan han se tilbage på en karriere, der bød på 239 for Brøndby og syv kampe på landsholdet.

– Det er jo altid fantastisk at repræsentere sit land. Om det så er OL, EM eller VM, giver det en unik følelse i kroppen. Man er jo med i en drøm. Det er jo det, man har drømt om altid, siger Brian Chrøis.