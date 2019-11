Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 44 og 45

Af Jesper Ernst Henriksen

29-årig kørte spirituskørsel

BRØNDBY. En politipatrulje stoppede lørdag den 2. november klokken 02.40 en 29-årig mandlig bilist på Holbækmotorvejen ved Brøndby. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel, hvilket han erkendte. Han blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

Søndag den 3. november kl. 01.40 vågnede en beboer i villa på Mellemtoftevej i Glostrup, idet en ukendt person havde forsøgt at begå indbrud hos beboeren. Beboeren blev opmærksom på den mistænkte tyv, hvorfor tyven forlod stedet hurtigt og intet blev stjålet. Den mistænkte beskrives som mand, ikke etnisk dansk af udseende, 20-25 år gammel, 165 til 170 cm. høj. Han var iført en sort hue, sort dunjakke og beige bukser.Lørdag den 2. november kl. 05.07 standsede en politipatrulje en 20-årig mandlig bilist på Ejby Industrivej i Glostrup, idet han kørte over for rødt lys. Manden blev skønnet alkohol- og narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet for både spiritus- og narkokørsel. og for at køre frem for rødt lys. Han erkendte det hele. Manden blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.Mandag den 4. november kl. 08.20 standsede en politipatrulje en 30-årig mandlig bilist på Park Allé i Brøndby. Manden havde ikke generhvervet sit kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte.Mandag den 4. november kl. 17.13 stoppede en politipatrulje en 41-årig mandlig bilist på Smedevang i Glostrup. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte. En 72-årig mand blev desuden sigtet for overtrædelse af Oplysningspligten, idet han havde overladt et køretøj til en person uden førerret, hvilket han også erkendte.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en VW Transporter varebil sket mellem onsdag den 6. november klokken 20.00 og torsdag den 7. november klokken 06.30 på Søndre Ringvej i Brøndby. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.Onsdag den 6. november klokken 16.07 skete der et tricktyveri på Dalkær i Brøndby. En 33-årig kvinde var kommet cyklende ad vejen, hvor hun blev stoppet af to personer, der spurgte om vej. Den ene person afledte kvindens opmærksomhed, mens den anden tog kontakt til hendes datter, der sad i en cykelvogn. Da personerne var væk, opdagede kvinden, at hendes taske med computer og telefon var væk fra cykelvognen. De mistænkte tricktyve beskrives som:A: Mand, ikke etnisk dansker af udseende, 23 til 26 år, 175-180 cm høj, almindelig kropsbygning. Hans hudfarve var brun, han havde kort, sort hår og skægstubbe. Manden talte dansk med accent, var iført en sort jakke, sorte joggingbukser, sorte kondisko og medbragte en side af De Gule Sider.B: Mand, ikke etnisk dansker af udseende, 23 til 26 år, 175-180 cm høj, spinkel kropsbygning, brun hudfarve og sort, kort hår. Hans hår var redt tilbage med voks og han var iført en mørke grøn/blå jakke, sorte træningsbukser og sorte kondisko.Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48 eller 114.Torsdag den 7. november kl. 17.55 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra et supermarked på Hovedvejen i Glostrup. En butiksdetektiv havde tilbageholdt en 22-årig mand, idet han havde stjålet et headset fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte i øjeblikket.