Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 46 og 47

Af Tina Michaela Møller

Indbrud i villa

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Søholtparken i Brøndby Strand. Indbrudet skete søndag den 17. november mellem klokken 14.30 og klokken 19.55. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

32-årig sigtet for voldsudøvelse

BRØNDBY. Lørdag den 16. november klokken 17.02 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om en person, der havde opført sig voldeligt på en bar på Hallingparken i Brøndby Strand. En kvindelig medarbejder havde bedt en 32-årig mand om at forlade baren, idet der var lukket. Manden adlød ikke og slog kvinden på armen. Manden blev hurtigt fundet af politiet, hvor han blev sigtet og anholdt for vold. Ingen kom til skade under hændelsen, og manden nægtede sigtelsen i øjeblikket.

20-årig sigtet for spirituskørsel

VALLENSBÆK. Fredag den 15. november klokken 15.34 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et solo-færdselsuheld i Vallensbæk Havn. En 20-årig mandlig bilist havde mistet herredømmet over sin bil og påkørte en stensætning på en parkeringsplads. Ingen kom til skade under uheldet, og manden blev skønnet alkoholpåvirket af patruljen, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel.

Kørte uden kørekort på narko

BRØNDBY. Onsdag den 20. november klokken 02.03 standsede en politipatrulje en 24-årig mandlig bilist på Tranumparken i Brøndby Strand. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han havde desuden fået administrativt inddraget sit kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Manden blev kørt til Albertslund politigård til blodprøver og erkendte begge sigtelser i øjeblikket.

45-årig sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. En politipatrulje kørte mandag den 18. november klokken 08.00 til en anmeldelse om mulig spiritus- eller narkokørsel på Torpedammen i Brøndby. En vaks borger havde bemærket en bilist køre usikkert, hvorfor politiet blev kontaktet. Patruljen standsede den mistænkte – en 45-årig mand – og skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede sigtelsen i øjeblikket.

26-årig kørte uden kørekort

VALLENSBÆK. En politipatrulje standsede tirsdag den 19. november klokken 23.42 en 26-årig mandlig bilist på Søndre Ringvej i Vallensbæk Strand. Manden blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte i øjeblikket.