Elever hørte om BørneTelefonen

8. klasse fra Egholmskolen hører her om BørneTelefonen.

VALLENSBÆK. I den seneste tid har eleverne på Vallensbæks skoler hørt om, hvordan de kan få anonym rådgivning fra Børns Vilkår

Af Tina Michaela Møller

Hej, du har ringet til BørneTelefonen – sådan lyder det tusindvis af gange hvert år, når børn og unge ringer til de frivillige fra Børns Vilkår på 16 6 111. Faktisk bliver der givet 50.000 rådgivninger årligt.

I de seneste uger har medarbejdere og frivillige fra Børns Vilkår været rundt på Vallensbæks tre skoler for at fortælle om de muligheder, børn og unge har for at få rådgivning.

– Kan I gætte, hvilke emner vi får flest spørgsmål om? spørger Eva fra Børns Vilkår eleverne i 8. klasse på Egholmskolen.

Eleverne kigger lidt rundt på hinanden, og nogle rækker forsigtigt hånden op. De gætter på, at der bliver ringet til BørneTelefonen om mobning, sociale medier, selvskade, krop, udseende og pubertet.

– Det er alt sammen rigtigt. Men de emner, vi får flest spørgsmål om, er faktisk kærlighed og forelskelse, venner og uvenskab samt forældre og regler derhjemme, fortæller Eva.

Telefonen er til alt snak

Hendes kollega Rose er en af de frivillige, der sidder ved telefonen. Rose, der er ved at være færdiguddannet som socialrådgiver, fortæller, at man faktisk må ringe til BørneTelefonen om alt.

– Nogle gange tager jeg telefonen, og så har den, der ringer, lidt svært ved at få spurgt om det, som vedkommende ringede om. Så snakker vi lige lidt om almindelige ting som skolen eller andet først, siger Rose.

Eva og Rose understreger, at rådgivningen er fuldstændig anonym – man behøver ikke at sige sit navn, og rådgiverne kan ikke se det nummer, der ringes fra.

Samtidig ovre i 3. klasserne er en anden frivillig fra Børns Vilkår ved at vise en video til eleverne. I videoen sidder tre børn og giver hinanden gode råd, og også her bliver der informeret om BørneTelefonens nummer, der har åbent alle ugens dage.

BørneTelefonen blev oprettet i 1987, og i dag er tilbuddet blevet suppleret med tilbud om rådgivning via chat, sms og brevkasse.