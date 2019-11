En frivillig behøver en familie

De frivilliges familier ofrer sig også og skal derfor også fejres. Det bliver de i år i Glostrup Svømmehal. Foto: Glostrup Idrætsanlæg

GLOSTRUP. Frivilligt arbejde er noget, der tit foregår væk fra familien. Derfor skal hele familien anerkendes for indsatsen, mener kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune, der gennem en årrække inviteret til frivillig­arrangement for hele familien

Af Jesper Ernst Henriksen

Når man som frivillig yder en indsats i en forening eller for en institution, bruger den frivillige tid væk fra familien. Udover den enkeltes normale arbejdstid foregår det frivillige engagement jo også på en arbejdsplads – væk fra hjemmet og familien. Så selvom det er et enkelt familiemedlem, der er frivillig, så berører det alligevel hele familien.

Derfor mener Glostrup Kommune, at hele familien skal anerkendes for en frivillig indsats. Denne særlige anerkendelse er netop formålet med at invitere Glostrups frivillige til et særligt arrangement med fokus på aktiviteter for hele familien.

– Med denne form for arrangement ønsker Glostrup Kommune også at nå ud til frivillige, som ikke typisk deltager i kommunens årlige store frivilligfejring, der typisk finder sted en søndag formiddag i september. Det kunne fx være frivillige i skolebestyrelser, forældrebestyrelser og lignende, som måske har svært ved at hive en søndag ud af en travl børnefamiliekalender, siger frivillighedskonsulent i Glostrup Kommune, Esther Rygaard.

Den første frivilligfejring for hele familien foregik i 2016. Disse arrangementer er målrettet familien med børn og endda børnebørn og tæller aktiviteter som børnefilm i Glostrup Bio og udendørs arrangement med bål og snobrød i Klatreskoven i Egeparken. I år er der aktivitet i Glostrup Svømmehal med blandt andet aquaglide og waterball.

Frivilligfejring

Arrangementet foregår lørdag den 23. november 2019 kl. 16.00 – 18.00. Invitation til frivilligfejring for familien og tilmelding kan findes på www.glostrup.dk/frivilligfejring