En rigtig Brøndby-pige: Det er fedt at være klubmenneske

Nanna Christiansen har spillet flest kampe nogensinde for Brøndbys bedste kvindehold. Foto: Robert Hendel

SPORT. I sidste sæson blev hun den mest scorende spiller i en sæson. For nylig føjede Brøndbys Nanna Christiansen endnu en rekord til sit imponerende fodbold-cv. Hun er nu den kvindelige fodboldspiller, der har spillet flest førsteholdskampe i Brøndby

Af Robert Hendel

Det går godt for Brøndbys målfarlige midtbanespiller Nanna Christiansen. I sidste sæson fik hun modstanderens målnet til at blafre så mange gange, at hun slog rekorden for flest scorede mål i ligaen på en sæson.

Nu er hun indehaver af rekorden for flest spillede kampe for Brøndbys bedste kvindehold.

– Jeg fik det at vide efter kampen mod FC Nordsjælland i oktober. Der var jeg slet ikke klar over, at jeg havde så mange kampe. Det jo ret sejt, fortæller Nanna Christiansen, der udbygger rekorden for flest spillede kampe, hver gang hun løber på banen.

Lørdagens topopgør var kamp nummer 362 i Brøndby-trøjen for Nanna Christiansen.

– Det vidner om, at jeg er ved at blive gammel, men også om at jeg har haft en rigtig god karriere, så det er egentligt bare noget, jeg er enormt stolt af, forklarer Nanna Christiansen, der kom til Brøndby fra Boldklubben Skjold i 2007.

Året forinden blev hun kåret til årets talent i Danmark, og i Brøndby havde man allerede dengang et godt øje til midtbanespilleren.

– Dengang var Brøndby også den største klub i Danmark, og de havde kontaktet mig nogle gange. Da jeg så følte mig parat til at skifte, henvendte de sig heldigvis igen, husker Nanna Christiansen, der siden sit skifte for 12 år siden har banket hele 187 mål ind for Brøndbys bedste kvindehold.

Holdet kommer først

I sidste sæson fik Nanna Christiansen adskillige gange nettet til at blafre bag modstandernes målmænd.

I år er det ikke blevet til nær så mange scoringer. Det betyder dog ikke så meget, at det er en anden, der scorer målene i denne sæson, lyder det.

– For mig handler det først og fremmest om at vinde fodboldkampe. Jeg vil da sindssygt gerne selv score målene, men det er lige så godt, hvis mine holdkammerater laver dem, understreger Nanna Christiansen.

Målene er ifølge ifølge sidste års topscorer et produkt af en god holdpræstation.

– Der er jo også nogen, der skal lægge op til målene, og jeg har måske været mere i oplæggerens rolle denne gang. Det har jeg det fint med. Man kan jo ikke være topscorer hvert eneste år, siger hun og tilføjer, at hun trods alt stadigvæk har lavet 11 mål i 14 kampe i denne sæson, hvor hun ligger nummer tre på topscorerlisten i Gjensidige Kvindeliga.

Klubmenneske

De gode præstationer på Vestegnen er ikke gået ubemærket hen for den nu 30-årige midtbanespiller.

I sidste uge kunne hun skrive sig ind i rækken af spillere med mere end 100 optrædender på A-landsholdet, da hun spillede sin landskamp nummer 101.

– Det er kæmpestort. Der er ikke mange, der når så mange kampe på landsholdet, og det er flot selskab, man kommer ind i. Det er jeg stolt over at være med i. Det vidner også om en god og lang karriere, fortæller Nanna Christiansen, der er den 14. kvindelige fodboldspiller til at nå 100 kampe for det danske A-landshold.

De mange internationale opgør har dog ikke trukket Nanna Christiansen til udlandet. Faktisk har det aldrig rigtigt været et tema.

– Der er mange, der vil til udlandet. Jeg synes, at det er fedt at have spillet i samme klub og have spillet så mange kampe og virkelig være et klubmenneske, siger Nanna Christiansen, der dog indrømmer, at hun har tænkt på udlandet engang imellem.

– Men jeg har aldrig haft en kæmpestor drøm om udlandet. Jeg er glad og tryg herhjemme, og jeg synes, at jeg stadigvæk udvikler mig som fodboldspiller herhjemme, så det store udland har ikke lige tiltalt mig, lyder det fra den nu 30-årige midtbanespiller.

Top-atlet trods sygdom

Til dagligt lider Nanna Christiansen af diabetes, der i daglig tale bliver kaldt sukkersyge. Sygdommen er dog ikke en hindring for den rutinerede landsholdspillers præstationer på banen.

– Det kræver selvfølgelig, at jeg sørger for at tage mine blodprøver og har styr på det. Hvis blodsukkeret ikke ligger stabilt, kan det gå ind og præge mine præstationer. Det sker engang imellem, og det kan man ikke undgå, når man dyrker sport, forklarer Nanna Christiansen.

Selv synes hun, at det er imponerende, hvad hun har opnået på trods af sin sygdom.

– Jeg er måske endnu mere træt efter nogle af kampene, end de andre er, for det tager hårdt på kræfterne, hvis blodsukkeret ikke ligger, som det skal efter en kamp. Men jeg kæmper mig igennem det, og det skal ikke være nogen udfordring. Det er det som regel heller ikke, siger Nanna Christiansen, der har vundet adskillige mesterskaber og pokaltitler i sin tid i Brøndby.

Det er blandt andet årsagen til, at hun har været så længe i klubben.

– Jeg elsker, at det er en klub, der har som mål at vinde titler. Jeg kan godt lide at vinde, siger den rutinerede midtbanespiller, der beskriver Brøndby som en klub for sig med et unikt sammenhold blandt både spillere, trænere og ledere.

Fuldtidsprof på deltid

Ved siden af tilværelsen som fodboldspiller arbejder Nanna Christiansen som pædagog. Det er dog kun, fordi pengene i kvindefodbold herhjemme ikke rækker.

– Jeg træner og spiller på fuldtid – lige så meget som herrerne gør, fortæller Nanna Christiansen.

Hun ville ønske, at der kom fuldtidsprofessionelle forhold for de kvindelige fodboldspillere herhjemme.

– Så ville vi kunne restituere bedre og være klar i hovederne til hver eneste træning. Jeg tror, at det ville udvikle os rigtig meget at være mere friske. Jeg håber, at det en dag sker, også før jeg bliver for gammel, siger Nanna Christiansen og griner.

Hun er godt klar over, at hun som 30-årig ikke har 10 år igen som fodboldspiller på topplan – også selvom alder ifølge hende kun er et tal.

Det er derfor vigtigt, at hun har taget en uddannelse sideløbende med fodboldkarrieren.

– Jeg har hele tiden vidst, at man ikke kan leve af at spille kvindefodbold. Og det er også vigtigt for mig, for jeg skal have noget at falde tilbage på, når jeg ikke spiller fodbold længere, forklarer Nanna Christiansen.

Hun ser det som en fordel, at hun allerede nu bruger sin uddannelse ved siden af fodbolden. Samtidigt er hun glad for, at de udviser stor forståelse for hendes karriere på arbejdspladsen.

– Det er intet problem at få fri, og jeg er virkelig glad for stedet, og de er meget forstående. Måske er de også lidt stolte af, at de har en landsholdsspiller gående, siger den rutinerede målmager med et smil.

En rigtig Brøndby-pige

Med 362 kampe er Nanna Christiansen ikke langt fra at overhale nogle af legenderne i klubben på herresiden.

Hun er blot 14 kampe fra at tangere EM-helten John ’Faxe’ Jensen, der er noteret for 376 optrædender i Brøndby-trøjen.

– Det er da meget sejt. Han er jo en rigtig Brøndby-mand, så det er meget sjovt, at man kan sammenligne sig med nogle af dem, konstaterer Nanna Christiansen.

Ifølge den 30-årige rekordholder viser det blot, at hun har Brøndby helt inde i hjertet. Det er dér, hun føler sig hjemme.

– Det er min klub, og jeg er stolt at af være her. Jeg er en rigtig Brøndby-pige. Og det har jeg det rigtig godt med, siger hun.

Brøndby-hjertet har hun ikke fra fremmede.

– Min far har altid været Brøndby-fan, og han tog mig med på stadion, da jeg var omkring fire år, så jeg stod på Sydsiden dengang, fortæller Nanna Christiansen om tilhørsforholdet til Brøndby.

Hun håber, at der en dag vil være lige så mange tilskuere til kvindernes kampe.

– Det giver noget mere stemning og en større fest inde på banen. Det ville jeg da ønske, at der var hver gang, vi spillede, siger hun og tilføjer, at hun er lidt misundelig på herrerne.

– Nogle gange, når jeg har stået inde på stadion og set den helt gule Sydside, kunne jeg bare én gang i mit liv få lov til at spille foran dem, og de heppede på os, altså. Det ville være det største for mig. Det kunne fandeme være sejt, siger den 30-årige målmaskine om den legendariske endetribune på Brøndby Stadion.