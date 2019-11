Endnu en succesfuld Virksomhedernes Dag

Virksomhedernes Dag blev i år afholdt ved Via Biler.

VALLENSBÆK. Mere end et halvt hundrede repræsentanter for det lokale erhvervsliv fandt vejen forbi Virksomhedernes Dag, som Vallensbæk Kommune og Erhvervssammenslutningen står bag

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag i sidste uge var der Virksomhedernes Dag ved Via Biler, Volvo Vallensbæk arrangeret af Vallensbæk Kommune i samarbejde med Erhvervssammenslutningen. Formålet var, at kommunen skal have et endnu bedre forhold til virksomhederne.

– Vi sætter alle sejl til med vores erhvervsstrategi og dialogen med erhvervslivet og undersøger hele tiden, hvad I har brug for. Vi tilpasser kommunens service til jeres behov, så bliv ved med at fortælle os, hvad vi skal blive bedre til, sagde borgmester Henrik Rasmussen og fortsatte:

– Der blev grinet, da jeg for ti år siden sagde, at Vallensbæk skal være en erhvervskommune og ikke kun en bo-kommune. Siden er vi blevet kåret til landets førende globaliseringskommune, og undersøgelser fra Dansk Industri placerer os i top, når det gælder erhvervsklima. Det, jeg er mest stolt af, er samarbejdet mellem skolerne og det lokale erhvervsliv, hvor vi også bliver fremhævet som de bedste i landet. Vi skal facilitere en undervisning, så de unge kommer ud og bliver gode idémagere og producenter, og det får I, erhvervslivet, gavn af, sagde han.

De over 50 deltagere var også glade for arrangementet.

– Efter at have arbejdet med egen virksomhed på fuld tid i tre år, synes jeg, det er på tide at komme ud og vise flaget. Jeg bor jo i Vallensbæk og er en del af kommunen, og Virksomhedernes Dag er en oplagt mulighed for at komme ud og netværke og lave forretningsaftaler. Det har været virkelig spændende oplæg, og jeg har fået gode snakke med nogle af de andre deltagere, siger Lis Hejlesen Carl, der driver Vallensbæk-firmaet Procesudvikling.

Efter en lang karriere med at udvikle lederuddannelser i flyvevåbenet driver hun nu egen virksomhed, der blandt andet udvikler HR-koncepter for hotel- og restaurationsbranchen.

Virksomhedernes Dag i Vallensbæk afholdes igen til næste år.