Enhedslisten: Besparelser på rengøring giver dårligere service

GLOSTRUP. Besparelserne på rengøring og takststigninger i dagtilbuddene var uacceptable besparelser for Enhedslisten, der i stedet pegede på flere børn i klasserne og en udfineret balancepulje

Af Jesper Ernst Henriksen

Robert Sørensen fra Enhedslisten fremlagde et budgetforslag med 10 ændringsforslag i forhold til budgetforliget indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.

– Der var nogle helt uspiselige forslag, som de ikke kunne rykkes på, sagde han.

Det største punkt var udbud af rengøringsområdet. Her forventer flertallet at finde fire millioner kroner om året i 2021 og frem.

– Det er et forslag, som Enhedslisten absolut ikke kan støtte. Alle ved jo godt, hvad et udbud med så store besparelseskrav betyder: nemlig dårligere service og/eller dårligere arbejdsforhold for medarbejderne.

I de seneste budgetter er taksten i daginstitutioner og på SFO’er blevet sat ned. De bliver med det vedtagne budget sat op igen, hvilket Enhedslisten heller ikke kunne støtte.

– Enhedslisten fik i stedet for skattelettelser i budgetaftalen for 2017 takstnedsættelser i vores dagtilbud igennem. Det vil man nu rulle tilbage, således det nu bliver 500 kroner dyrere at få passet sit vuggestuebarn, uden der kommer en voksen mere til vores børn, sagde Robert Sørensen.

Spar på festivallen

Det var en bunden opgave at finde besparelser på dette års budget. Robert Sørensen kom derfor også med forslag til, hvor man i stedet skulle finde besparelserne.

– Enhedslisten så gerne, at vi kunne stå fast på vores beslutning om 22 elever i Glostrup Skole. Men vi må bare konstatere, at statens hårde økonomiske linje over for kommunerne de facto umuliggøre 22 elever, sagde han.

Han havde foreslået at hæve grænsen, så der kan starte 24 elever i 0. klasserne. Det vil give en besparelse på op til 1,7 millioner kroner om året.

Derudover foreslog han at spare Glostrup Festival væk. Det vil give en besparelse på en million kroner om året.

– Det er for Enhedslisten ikke en kommunal opgave at lave musikfestival. Hele formålet med Glostrup Festival var, at kommunen skulle starte festivallen op, og så kunne en eller flere foreninger overtage og frivilligt drive hele festivalen videre. Vi synes, at det er vigtigere at sikre småbørnsfamilierne en institutionsplads, som de kan betale, fremfor vi stadig kan komme til Glostrup Festival og synge med på den røde gummibåd, sagde han.

Derudover havde han lagt en balancepulje ind i sit budgetforslag. Det er et forslag om, at der i budgettet for 2021 skal findes besparelser for fire millioner kroner. Det er altså endnu ukonkret, præcis hvor de penge skal findes.

Kritik af KL

Det er næsten en fast tradition, at Enhedslisten kritiserer den aftale, som Kommunernes Landsforening (KL) laver med regeringen om kommunernes økonomi. Det skete også i år.

Mine forventninger var ret store til den aftale om kommunernes økonomi, som Regeringen og KL skulle lave efter valget, men endnu engang blev man skuffet. Aftalen giver et reelt løft på 1,7 milliard i den kommunale serviceramme – godt nok det største løft i serviceramme i 10 år – men det skal ses i lyset af, at KL har beregnet, at de ekstra udgifter til ældre, børn, mennesker med handicap og sundhedsområdet i 2020 mindst løber op i tre milliarder kroner. Det betyder, at vi her i Glostrup endnu engang skal ud og finde mange millioner i besparelser. Jeg kan til stadighed undres over at KL’s bestyrelse godkender sådan en aftale, velvidende at det kræver dybe besparelser i kommunerne, sagde han.