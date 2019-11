Fægtere fik udfordringer

Fægterne fra Glostrup kom hjem fra de Nordiske Mesterskaber med masser af erfaring. Foto: Glostrup Fægteklub

SPORT. Der blev ikke høstet medaljer, men derimod erfaringer og oplevelser, da fire Glostrup fægtere for nylig deltog i de Nordiske Mesterskaber i Sandefjord, Norge

Af Jesper Ernst Henriksen

Da der var Nordiske Mesterskaber i Sandefjord i Norge havde Glostrup Fægteklub en pige med i U15, tre i U17 og tre i U20. I fægteverdenen er de baltiske lande en del af Nordiske Mesterskaber, og da de østeuropæiske lande ligger ret højt fægtemæssigt, forventede de alle fire kvalificeret modstand, specielt fordi mange af de højest placerede på diverse ranglister var tilmeldt mesterskabet.

Lørdag løb U15 af stablen med deltagelse af Julie. I U15 var der 22 startende, og Julie sluttede på en pæn 8. plads.

Den store U20 klasse med 66 fægtere løb også af stablen om lørdagen med deltagelse af Zarina, Natalja og Melissa fra Glostrup. Melissa var en smule sløj, og den samlede seedning efter puljekampene gjorde, at hun ikke kom med til udslagningskampene, men sluttede på en (for hende) kedelig 60. plads. Bedre gik det for Zarina, som vandt tre af sine puljekampe, hvilket rakte til en tredje plads i puljen. Natalja var også videre med lige så sikre resultater som søster Zarina, med en andenplads i sin pulje. Efter udslagskampene var begge søstre i top-32, hvilket med danske øjne er en ganske pæn præstation. Zarina sluttede som en samlet nr. 27, mens Natalja sluttede på en flot 8. plads.

Gode erfaringer

Søndagens kampe var i U17 med deltagelse af Natalja, Melissa og Julie sammen med 56 andre fægtere. Melissa var stadig sløj, kæmpede alligevel bravt, men den dårlige fysiske form gjorde, at hun sluttede sidst i sin pulje og som en samlet nr. 58. Absolut ikke en tilfredsstillende weekend for Melissa, som dog drog fra Norge en hel del erfaringer rigere.

Julie fik en helt anden start. Vandt tre af sine seks kampe i puljen og endte som nummer tre i sin pulje og som nummer 31 efter puljeseedningen, hvilket er meget pænt, når man kæmper en aldersklasse op. Dog fik hun kamp til stregen i puljekampene og endte på en samlet placering som nr. 38.

Natalja havde et pres på sin skuldre fra dagen før. Hun skulle jo klare sig bedre i sin egen aldersklasse. Hun lagde da også godt ud og vandt nok kampe til at slutte som nummer to i puljen og som nummer 23 efter puljeseedningen. Natalja sluttede i top-16 med en samlet stilling som nummer 14.

Alt i alt en ganske pæn præstation fra de danske deltagere, der alle drog hjem fra de Nordiske Mesterskaber en hel del erfaringer og oplevelser rigere.