Fem gode råd til en god ferie på et budget

Når man tager hele familien med på ferie, kan det hurtigt ende i en dyr affære. Derfor er det en god ide at holde styr på så meget som muligt hjemmefra, så du kan slippe for dyre lappeløsninger i din ferie.

En ferie kan nemlig sagtens planlægges på et budget, og du kan derfor i denne artikel finde fem gode råd til, hvordan du på bedste vis planlægger din ferie billigt, så du har mere luft i dit budget til sjov og fornøjelser.

Flyv billigt

Har du besluttet dig for at tage til en rejsedestination, som kun kan lade sig gøre med fly, er der mange forskellige måder at komme gennem processen billigt. Du kan nemlig både planlægge og betale dine flybilletter hjemmefra, og hvis du er villig til at gå på kompromis med forskellige faktorer, så er der mange penge at spare. Du kan for eksempel rette på dine rejsedatoer, da dette kan have stor indflydelse på prisen på dine billetter.

Rejser du for eksempel om aftenen på hverdage, er der stor sandsynlighed for, at dine billetter er billigere end en mandag morgen, hvor der er mange, som benytter flyrejser til og fra arbejde. Du kan har også muligheden for at vælge løsninger på din billet, så du ikke skal betale for så meget bagage, hvis du kan nøjes med en håndbagage og en lille kuffert. Der er altså mange penge at hente ved at gå en smule på kompromis.

Bilferien

For nogle familier er en bilferie lige sagen. Dette kan også sagtens gøres på et budget. Du kan for eksempel sørge for at lægge en plan for, hvor meget brændstof bilen får behov for på din rejse, og at du tanker, når det er billigt. Du kan også lægge et budget for, hvad du kommer til at betale, når du krydser de forskellige grænser, så du ikke får ubehagelige overraskelser på din rejse. Er i flere som rejser sammen, har i også muligheden for at splitte omkostningerne til brændstof og andet, som bilen måtte have brug for på turen, og du kan derved spare penge på din rejse.

Mad budget

Der er mange, som bruger flere tusinde kroner, når de er på ferie på mad. Dette er der selvfølgelig ikke noget galt i, men når man rejser på et budget, kan pengene hurtigt løbe op, hvis man ikke passer på med, hvor man får sin mad fra. Når du rejser, har du måske ikke samme mulighed for at lave mad som derhjemme. Derfor skal du spise ude tit, og dette kan blive dyrt. Du kan derfor, hvis du ikke bor på et hotel, sørge for at købe ind til morgenmaden. Dette eliminerer dyre cafe besøg, og du kan derved spare penge og bruge dem på et godt spisested om aftenen. Du kan også spare penge ved at købe forskellige sandwiches og snacks i supermarkeder i stedet for hos de turistattraktioner, som i skal besøge i jeres ferie.

All inclusive

Denne løsning kan for mange lyde dyr og unødvendig, men når i rejser en større familie sammen, kan du spare mange penge på at vælg en all-inclusive løsning på jeres hotel. Der komme hele tiden gode og meget billige tilbud op på nettet, som viser forskellige måder i kan få adgang til all-inclusive på jere hotel. Nogle forskellige tilbud kan indeholde kun morgenmad, nogle kun morgenmad og middagsmad, mens andre kan indeholde alt lige fra snacks og drikkevare til alle dagens måltider.

Denne løsning er specielt god til børnefamilier, da det hurtigt kan blive dyrt at spise ude tre gange om dagen. Denne løsning vil også spare jer for at finde på forskellige spisesteder hver eneste dag, og i stedet give jer tid og overskud til bare at nyde jereS ferie.

Spar på souvenirs

Det kan for mange være fristende at købe sig fattige i souvenirs, men dette kan hurtigt løbe op i mange penge, hvis man skal købe til alle på ferien samt alle dem derhjemme. Du kan derfor spare mange penge ved at sørge for at sætte et lille beløb af til souvenirs på din ferie, og derefter overholde det budget. Dette vil sørge for, at du ikke køber unødvendige ting med hjem, som fylder og vejer i din kuffert, og at du har en masse penge, som du kan bruge til fornøjelser og attraktioner på din ferie. Det handler altså om at prioritere sin ferie samt prioritere de mennesker, som er med på den.