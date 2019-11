Fest for Norden

GLOSTRUP. Foreningen Norden har i løbet af 2019 festligholdt sit 100 års jubilæum og det fortsætter, når emnet for årets skumringstime er ”fest”

Af Jesper Ernst Henriksen

Foreningen Norden har i løbet af 2019 festligholdt sit 100 års jubilæum og det fortsætter, når emnet for årets skumringstime er ”fest”.

Siden 1996 har man over hele Norden indledt Den nordiske biblioteksuge med en ”skumringstime”. I år er det mandag 11. november klokken 19.00.

Foreningen Norden inviterer til højtlæsning over emnet og teksten fra Babettes Gæstebud, der læses af

kommunalbestyrelsesmedlem Dan Kornbech Christiansen.

Afgået bibliotekschef Frank Nørregaard har lavet et lille hæfte over skumringstimen med interviews af nogle af de aktive medlemmer, hvor de har haft mulighed for at forholde sig til deres nordiske arrangement.

Alle er velkomne og Foreningen Norden byder på champagne.