Folkemøde med debat

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 9. november har Socialdemokratiet i Brøndby arrangeret Folkemøde i Kulturhuset Kilden.

Her vil der være mulighed for debat med politikere fra Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten Brøndby og Socialdemokratiet. Debatterne vil være med udgangspunkt i temaer fra Brøndbys visioner for fremtiden.

Programmet er:

10-11: Fællesskaber for alle

11-12: Lige muligheder for alle børn

12-13 : Pause og livemusik ved Thomas Kunak

13-14: Mere sundhed for flere

14-15: Et stærkt kultur-, idræts- og fritidsliv