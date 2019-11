Glostrup er langt fremme med hjælpen til unge

Torben Jensen tog imod Kasper Sand Kjær og fortalte om Ungeindsats i Glostrup Kommune. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Kasper Sand Kjær er formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg og valgt i kredsen, der dækker Glostrup. Derfor var han mandag i sidste uge på besøg på Glostrup Rådhus, hvor han hørte om Ungeenheden og deres arbejde i Ungeindsatsen

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag eftermiddag sidder hele Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Glostrup i et mødelokale i den gamle bryggervilla. Her hører de en ung mand fortælle, hvordan han fik hjælp af Glostrup Kommune i en svær situation.

Han fortæller, hvordan hans sagsbehandler i Ungeenheden i Glostrup Kommune kiggede på hele hans situation – ikke kun, at han manglede job og uddannelse. Hun hjalp ham med kontakt gennem hele systemet, så det blev nemmere for ham at få den hjælp, han havde brug for.

I dag har han sit eget entreprenørfirma, hvor han også hjælper unge fra Glostrup.

Den form for helhedsorienteret indsats kalder Glostrup Kommune for ungeindsatsen, og med i lokalet sidder formanden for Folketingets Beskæftigelsesudvalg og det lokale medlem af Folketinget, Kasper Sand Kjær (S).

– Jeg er blevet klogere på indsatsen i Glostrup, særligt hvad man gør for at få alle unge med i fællesskabet, i uddannelse og arbejde. Det var meget inspirerende at høre om det arbejde, der bliver lavet her i Ungeenheden. Man er lidt længere fremme i Glostrup i at tænke helheden omkring den enkelte unges møde med kommunen og systemet, og hvordan man kan tænke uddannelse, arbejde og den sociale indsats sammen. Det er noget af det, vi går i gang med at udrulle i mange af kommunerne i landet, sagde han.

Mindre kontrol

Det er Torben Jensen (S), der som formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har inviteret Kasper til Glostrup.

– Vi giver Kasper et indblik i vore Ungeenhed, som gør et rigtig godt stykke arbejde, som har været i gang i et stykke tid og nu har vist resultater. Det håber jeg, at Kasper får med tilbage til borgen og får bredt ud til andre kommuner, der kan lære af den gode indsats, vi gør her i kommunen, sagde han.

Han har også en lille bøn med til folketingsmedlemmet.

– Vi føler os lidt pressede fra oven, så hvis vi kunne få lidt friere hænder, så ville det være dejligt, sagde han.

Det kunne Kasper Sand Kjær godt se fornuften i.

– Det er en balance at være på borgernes side og have tillid til de offentligt ansatte, som vi skal finde på Christiansborg. Vi skal sikre, at kommunerne og i virkeligheden den enkelte medarbejder helt ude ved borgeren har den frihed, der skal til og kan bruge sin faglighed og sin sunde fornuft. Jeg har grundlæggende meget tillid til vores offentligt ansatte. Men vi skal også stå meget hårdt på, at borgerne har krav på at få en hjælp, der kan hjælpe dem i uddannelse eller arbejde, sagde han.