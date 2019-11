Glostrup Kommunes budget vedtaget

GLOSTRUP. Et budget med besparelser på driften på omkring 20 millioner kroner blev vedtaget tirsdag aften af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag aften var der deadline for at vedtage de kommunale budgetter for 2020. Der var derfor indkaldt til ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen.

Og efter en rekord lang debat, der varede to timer og 47 minutter, gik det som forventet. Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti vedtog med 15 stemmer deres budgetforlig, mens SF, Enhedslisten, Konservative og Bylisten stemte imod med deres fire stemmer.

Selve debatten var blandt de mest livlige i de seneste år. I første omgang holdt hvert parti en tale, hvor de fleste talte om deres eget budgetforslag, og hvordan de vil løse Glostrup Kommunes økonomiske udfordring.

Derefter blev debatten givet fri til det, der virkede som et koordineret angreb fra Socialdemokratiet og Venstre. Først rettede de opmærksomheden mod Bylisten og Lars Thomsen, der svarede friskt igen – og i øvrigt selv kom med en del spørgsmål især til sit tidligere parti Venstre.

Derefter kom turen til Det Konservative Folkeparti og Dan Kornbek Christiansen, der også hoppede lystigt med i debatten. SF’s Palle Laustrup svarede også på en del spørgsmål, mens Robert Sørensen fra Enhedslisten holdt sig til sit ene oplæg i starten af debatten og hverken kom med eller svarede på angreb.

Bringer balance

Budgetforliget har vi tidligere beskrevet her i Folkebladet. Borgmester John Engelhardt (V) startede med at sætte rammen for budgettet.

– Forudsætningerne for budgetforhandlingerne i år var nok de vanskeligste, jeg har oplevet i min tid som borgmester. For det første har vi over en længere periode haft nogle meget store udgiftsstigninger på ældreområdet og på de specialiserede områder for børn og voksne. Det er indsatser, der retter sig mod vores aller svageste, og der er ingen, der har været i tvivl om, at de penge har skullet fremskaffes. Da der ikke kommer flere penge fra staten, er vi nødt til at finde de penge inden for egne rammer. Det er første gang et så bredt flertal har kunnet samles om et budget, hvor der er så meget tilbageholdenhed med at sætte nye tiltag i værk. Opgaven er gået på at omprioritere og kanalisere pengene derhen, hvor der er mest brug for dem. Vi har måttet holde igen og kun sætte de aller mest nødvendige tiltag i gang, sagde han.

Det er forventningen blandt forligspartierne, at de med dette års budget har lukket det hul i kommunekassen, som har været kendt i over et år.

– Budgetarbejdet begyndte med, at Socialdemokratiet og Venstre satte sig sammen og udarbejdede et budgetforslag, der overholder de rammer for drift og anlæg, som er aftalt mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Hvis man påstår, at Glostrup Kommune har en dårlig økonomi, så er kendsgerningen, at vi i gennemsnit har 219 millioner kroner i kassen. Vi må bare ikke bruge dem, for vi skal overholde rammerne, sagde Leif Meyer Olsen (V).

To-årigt budget

Det særlige ved budgetaftalen for 2020 er, at forligspartierne har aftalt, at den også gælder for 2021.

– Budgetforliget er for første gang i Glostrups historie to-årigt. Det er gjort for at gøre hverdagen mere tryg for vores ansatte. Der har i de senere år været mange forandringer og omvæltninger for dem, men nu gøres der altså et forsøg på at gøre fremtiden lidt mere forudsigelig, men det forudsætter selvfølgelig, at de forudsætninger, der ligger bag forliget ikke ændres af beslutninger i for eksempel i Folketinget, sagde Søren Enemark (S).

Heste fortsætter

Et af de punkter i budgetaftalen, som har givet anledning til meget kritik, var et forslag om, at det skulle koste mere at have heste i stalden, der ligger i forbindelse med Klub Ejby, ligesom det skulle koste mere at gå til ridning i klubben.

I høringssvarene blev der lagt vægt på, at tilbuddet ved Klub Ejby ikke kan sammenlignes med en kommerciel rideskole, samt en fordobling af prisen derfor i praksis ville betyde en lukning af stalden ved Klub Ejby.

– Betingelserne for opstaldningen i Klub Ejby er at stå for pasning af hele dyreholdet uden for klubbens åbningstider. De private opstaldere skal også deltage i arbejdsdage, hvor der blandt andet skal vedligeholdes folde, skure samt området omkring stalden. Det er vigtigt at have for øje, at Klub Ejby ikke har samme faciliteter som andre opstaldningssteder, da der ikke er ridehus. Såfremt prisen på egenbetalingen fordobles, vil de private opstaldere finde et andet sted at opstalde deres heste, skriver Klub Ejbys forældreråd i deres høringssvar.

De skriver videre om børnenes egenbetaling for at deltage i ridning.

– De børn, der er tilmeldt hesteholdet, lærer alle de grundlæggende principper om at have hest. De lærer at afkode og forstå hestens signaler, pelspleje, fodring, opsadling og de grundlæggende principper i at sidde på en hesteryg. De lærer også at håndtere hestene korrekt, både sikketshedsmæssigt og forsvarligt. Denne aktivitet kan ikke sammenlignes med en privat rideskoles tilbud. Hestene er, som de andre dyr, et pædagogisk redskab, skriver de.

De foreslog en prisstigning på cirka 40 procent i stedet for 100 procent, hvilket flertallet valgte at følge.

Se hele mødet her: