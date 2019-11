Godkendt efterår efter oprykning

Vallensbæk IF’s bedste herrehold overvintrer på 2. pladsen i Serie 1. Foto: Christian Pedersen

SPORT. Vallensbæk IF’s bedste herrehold har haft et rigtig godt hold efterår som oprykker og går på vinterferie som nummer to i Serie 1

Af Jesper Ernst Henriksen

Det var med spændte forventninger, at Vallensbæk IF senior 1 tog hul på efterårs sæsonen tilbage i august måned.

Foråret bød på en meget flot sæson, som gav direkte oprykning til DBU Sjællands Serie 1, så nu skulle testen stå, om truppen var stærk nok til at kunne klare sig på en højere hylde.

Der var forventning om, at det ikke ville blive et problem, da man igennem træningskampe havde mødt og spillet lige op med flere hold fra både Serie 1 og Sjællands Serien, men en ting er træningskampe – turneringskampe er som regel noget andet.

Men det skulle hurtigt vise sig, at Serie 1 var en passende række at spille i.

Efter en 5-0 sejr i premierekampen ude mod Fuglebjerg Sandved, samt efterfølgende nederlag på 2-3 mod Solrød FC, gik Vallensbæk de næste syv spillerunder igennem med seks sejre og en uafgjort.

Først i næstsidste spille­runde kom der et knebent 1-2 nederlag til Næstved IF, der på dagen havde valgt at tage hele 8 spillere fra klubbens Nordic Bet Liga trup med til Vallensbæk, hvilket indikerer, at det var en opgave, Næstved ikke tog let på.

I sidste spillerunde kom Vallensbæk dog tilbage på sporet igen med en 2-0 sejr ude over Frem Bjæverskov, og slutter dermed efteråret på en meget flot 2. plads, lige efter Solrød FC.

Vallensbæk Senior 1 er efterhånden blevet til en rigtig stor trup, bestående af rigtig mange dygtige fodbold spillere, hvoraf en del af disse har trådt deres barndoms fodboldstøvler i klubben. Nogle har så været ude og prøve kræfter andre steder i mellemtiden, og andre er blevet i klubben.

Den store trup betyder dermed også, at der er hård kamp om pladserne, og en del spillere derfor skal sidde over i weekenden, men heldigvis har man i samarbejde med klubbens talentfulde U19 hold samlet de oversiddende spillere på et reserve hold, som spiller deres kampe i Serie 4, hvor de sluttede på en 5. plads.