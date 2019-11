Golfspiller klar til europatouren

Da turneringen Q School var slut, stod Benjamin Pokes navn øverst på leaderboardet. Foto: David Poke

SPORT. Benjamin Poke, der spiller i CGC Golf Club i Vallensbæk, har vundet turnering Q School og er nu en del af europatouren

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag eftermiddag stod det klart, at Benjamin Poke fra CGC Golf Club i Vallensbæk havde vundet Q School turneringen i Spanien. Turneringen strækker sig over hele seks dage og afholdes på Lumine Golf Club syd for Barcelona.

Poke gik som den eneste alle seks runder med et antal slag i 60’erne. Allerede efter 36 huller erobrede han 1. pladsen, og i de efterfølgende 72 huller gav han den aldrig fra sig igen. I stedet blev forspringet blot større og større.

– Vi, der fulgte Benjamins score på europatourens hjemmeside efterhånden, som hulscorene blev opdateret, kunne konstatere, at Benjamin leverede den ene drømmerunde efter den anden. Benjamins far, David, der fulgte med på sidelinjen, må have haft en fantastisk uge, der til sidst kulminerede med den fantastiske sejr. Der er ingen tvivl om, at resultatet vil virke inspirerende på de kommende talenter, der hver dag kan opleves på vores driving range – i de sidste båse, siger Mikael Melander, der er formand sportsudvalget i CGC Glof Club på hele udvalgets vegne.

Med resultatet fik Benjamin Poke en adgangsbillet til europatouren.

– Det har været en drøm, siden jeg første gang så Tiger og de drenge, der spillede British Open og på europatouren. Se Thomas, Søren, Søren og Anders. Senere Hartø, Jeff og de drenge, så tænker man, hold kæft, det er sejt. Det må være noget af det fedeste i hele verden, siger Benjamin Poke til Dansk Golfunions hjemmeside.