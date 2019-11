Historiske brudekjoler udstillet

Byhistorisk Hus har masser af brudekjoler udstillet. Foto: Byhistorisk Hus

GLOSTRUP. I Byhistorisk Hus kan man lige nu se et væld af blonder, tyl og silke. Huset er nemlig fyldt med brudekjoler – og de kan ses frem til midten af december

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er en helt særlig udstilling i Byhistorisk Hus lige nu. Det særlige ved udstillingen er, at den er blevet til med borgernes hjælp. Et lille opslag på Facebook gav rigtig stor respons og en masse positive tilkendegivelser om, at Byhistorisk Hus gerne måtte låne borgernes kjoler.

– Vi havde håbet på måske fem eller seks stykker, men efter kort tid måtte vi melde ud, at der simpelthen ikke var plads til flere. Vi kunne ikke havde gjort det uden hjælp fra borgerne, og skylder dem en stor tak, siger Camilla Lynggaard Boysen, leder af Byhistorisk Hus og fortsætter:

– Generelt er vi jo afhængige af, at folk husker enten at donere eller udlåne arkivalier til den historiske samling, men denne gang var det en lidt anderledes ”her og nu”-forespørgsel, og vi var overvældede over interessen, siger hun.

Udstillingen ”To skal man være” viser udviklingen i mode og stilarter for brudekjoler gennem tiden. Den ældste af kjolerne fra 1948 viser tydeligt, at det var en tid, hvor det var svært at få fat i stof, og kjolen er helt enkel – til gengæld er den i et fint tidstypisk snit og meget omhyggeligt syet.

– Ved nogle af de tidlige kjoler ses det desuden, at det er tænkt ind, at de skulle kunne bruges til andet end selve brylluppet – helt i tråd med tidens sparsommelighed. Flere har også fortalt, at deres kjoler er blevet farvet eller syet om, siger Camilla Boysen.

Flere af udstillingens kjoler fra nyere tid er til gengæld de helt store skrud. Særligt fra 1980’erne og op. Ifølge Camilla Boysen skyldes dette, at datidens nøjsomhed og tendensen med at kunne genbruge kjolerne er stilnet af. Det er ikke længere vigtigt, om kjolen kan bruges til mere end den ene dag – bare den så blændende flot ud. Pigedrømmen om den store, hvide brudekjole fylder ganske enkelt mere hos flere og flere, fortæller hun.

Udstillingen

Udstillingen kan ses til og med tirsdag den 17. december – og den er gratis. Byhistorisk Hus har åbent tirsdag og torsdag fra 13 til 17 eller efter aftale.