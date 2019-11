Hyggelig julebanko

Der var hygge omkring bordene til det årlige bankospil. Foto: Jerry Nielsen

VALLENSBÆK. Julen nærmer sig, og allerede i forrige uge afholdt Ældre Sagen i Vallensbæk det årlige bankospil

Af Jesper Ernst Henriksen

Ældre Sagen i Vallensbæk har afholdt det årlige bankospil på Korsagergård den 6. november. En time før bankostart dukkede de første gæster op for at få en plads tæt på bordet med Ældre Sagens festlige opråber.

Det er måske lidt tidligt at komme i julestemning, men de 95 gæster havde julehumøret med og købte mange plader i håb om at vinde de spændende præmier. Som altid var det underligt, at nogle gæster havde ”rækker” fulde flere gange. Ingen præmier blev kritiseret. Som altid var der sidegevinster til hvert spil, så Inge havde travlt med at løbe rundt med kurven fyldt med sidegevinster.