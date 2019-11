Idéer til din temafest

SPONSORERET INDHOLD: Der er ikke noget, der slår en festlig stemning an, som et tema gør. Det skaber nogle sjove vilkår, som alle kan indgå i på lige fod. Det er sjovt for både børn og voksne at klæde sig ud til lejligheden, og der er ikke noget tema, der ikke er sjovt at være med til.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det betyder dog ikke, at du ikke kan gøre dig nogle overvejelser i forhold til, hvad du og dine gæster synes, er sjovt. Hvis du har nogle haft nogle oplevelser, der kan danne en fælles referenceramme for temafesten for eksempel, kan det være starten på et rigtig sjovt tema. Det behøver dog ikke være så gennemtænkt. Det vigtigste er sådan set, at du får temaet til at blive en virkelighed, fordi det er temaet, der slår stemningen an. Du kan finde idéer til temaet og gode tips her.

Tænk temaet ind der, hvor det giver mening

Det lyder måske banalt for din temafest, at du skal sørge for at slå temaet an. Men det er også der, det kan være udfordrende, for det gennemførte tema er det, der ikke efterlader nogen tvivl. Det er det, der får folk til at overgive sig til den stemning, du slår an med temaet. Det kan være en Cowboy temafest, hvor du sørger for at have whisky klar til at komme hen over disken. Måske nogle livlige klavertoner, så du rigtig kan genskabe den stemning, du kender fra saloonen i cowboyfilm.

Det behøver ikke være en dyr fornøjelse

Selvom det er rigtigt sjovt at tage til temafest, kan det også blive en udfordring for dine gæster, hvis temaet bliver for dyrt at deltage i. Hvis det er en fødselsdagsfest, løber det hurtigt op med både udklædning og gave, og det kan skræmme nogen, selvom det er sjovt, når de kommer. Når du planlægger temaet til din fest, bør du derfor tænke over, hvad folk allerede har af ting, de kan bruge til udklædning.

Det kræver ikke meget at være til 80’er fest, hvis du ved, dine gæster har noget tøj, der kan gå an, på lager. Hvis du gerne vil komme det lidt i forkøbet, er det en fin idé at skrive nogle inspirationsidéer på invitationen til din temafest, så dine gæster ikke bliver forvildede i, hvad de kan gøre for at passe ind i temaet. Det er nemlig sjovest, hvis alle er med på legen.