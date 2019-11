Juletræstænding breder sig

Her i Nøddeboparken og de andre daginstitutioner i Vallensbæk bliver der malet masser af julehjerter.

VALLENSBÆK. Børnene fra Vallensbæks daginstitutioner er i fuldt sving med at lave julehjerter. Der er nemlig som noget nyt to juletræer i Vallensbæk, der tændes den 29. november i nord og den 30. november i syd

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er dyb koncentration i daginstitutionen Nøddeboparken, hvor en flok børn er i færd med at dekorere julehjerter til byens to juletræstændinger.

– Må jeg bede om det grønne glimmer? lyder det fra en dreng iklædt plastikforklæde og en pap-kongekrone fra Burger King.

Og der bliver pyntet efter alle kunstens regler. Hjerterne bliver malet og pyntet med glimmer i alskens farver, udstansede snefnug og meget mere.

Alle julehjerterne – et par hundrede i alt – bliver hængt op på Vallensbæks to juletræer.

Der har i mange år været juletræstænding ved Vallensbæk Stationstorv – og det er der også igen i år lørdag den 30. november.

Klokken 13 til 16 er der masser af julehygge, børneteater og aktiviter i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

Der vil være julekoncerter fra musikskolen, og Zebragruppen underholder med vinter inspireret performance.

Klokken 16.00 tændes juletræet med borgmestertale, fællessang og julemand. Inden da vil der være et flot luciaoptog.

Og som noget nyt er der også juletræstænding i Vallensbæk Nord. Det foregår ved Sundhedshuset på Tværbækvej fredag den 29. november klokken 16.