Kom til koncert med Brødrene Olsen til Black Friday

Brødrene Olsen kommer til Black Friday kl. 19.00 i Glostrup Shoppingcenter og giver koncert. Foto: Pressefoto

GLOSTRUP. Til Black Friday klokken 19.00 i Glostrup Shoppingcenter kan du opleve Brødrene Olsen, og synge med på alle de skønne hits!

Af Tina Michaela Møller

Duoen Brødrene Olsen kommer fra Odense og består af Jørgen Olsen og Niels ”Noller” Olsen. De havde stor succes op gennem 70’erne og 80’erne og har deltaget flere gange i det danske Melodi Grand Prix, enten som duo eller Jørgen Olsen som solist, men vandt aldrig. Efter en pause fra start 90’erne til slut 90’erne, deltog de igen i det danske Melodi Grand Prix, og her vandt de første pladsen med Smuk som et Stjerneskud. De blev derfor sendt til Stockholm og oversatte sangen til engelsk til Fly on the Wings of Love – og her tog de sejren med hjem til Danmark.

Klar efter indlæggelse

I maj blev Niels Olsen ramt af en mindre hjerneblødning, hvorfor han måtte aflyse alt til og med august.

Onsdag aften den 7. august havde han så sin første koncert efter indlæggelsen med Brødrene Olsen til Smukfest for at fejre Smukfests 40-års jubilæum, og sikke en fest de leverede. Selvom flere store navne spillede som TV-2, Paul Krebs og D-A-D, så var det Brødrene Olsen, der var koncertens helt store højdepunkt.

På fredag spiller de så i Glostrup Shoppingcenter klokken 19.00, og her vil de med garanti levere en sand fest igen for hele familien.

Udover koncerten med Brødrene Olsen stiller Glostrup Shoppingcenter klar med en masse god underholdning, 100 gratis goodiebags, konkurrencer og forfriskninger hele dagen til din shopping.