Kommunen satser på nye fællesskaber for ensomme, ældre mænd

BRØNDBY. For mange ældre mænd i Brøndby er ensomme. Det skal der nu gøres noget ved, mener kommunen.

Af Robert Hendel

Ensomhed er et problem, som man vil bekæmpe i Brøndby Kommune.

Alt for mange mandlige ældre føler sig ensomme, og derfor søger Brøndby Kommune efter frivillige mænd, der vil starte nye fællesskaber op. Det skal mindske og forebygge ensomheden blandt mænd over 60.

Til formålet har kommunen fået en bevilling fra Sundhedsstyrelsen, og med pengene vil Brøndby Kommune skabe nye aktiviteter og fællesskaber for mænd, blandt andet gennem madklubber.

De forskellige tilbud er både for folk, som er blevet alene eller ønsker sig et større netværk. Det gælder dog også for mænd, der synes, det kunne være sjovt at mødes med andre for at lave mad og spise sammen.

I starten vil aktiviterne kun være for mænd, men Brøndby Kommune har planer om også at lave blandede hold med kvinder for dem, som foretrækker det.

I forbindelse med projektet har Brøndby Kommune arrangeret en informationsaften tirsdag den 19. november klokken 17 i Pensionisthuset Møllen.