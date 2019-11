Kunst om Evighedens Æstetik

Kunst som dette kan ses denne måned i Kulturhuset Kilden. Foto: Anders Brogaard Jepsen

BRØNDBY. Novembers udstilling i Kilden er med kunstneren Anders Bro­gaard Jepsen med overskriften Evighedens Æstetik

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge startede en ny udstilling i Kulturhuset Kilden med Anders Brogaard Jepsen. Hans kunst afspejler hans uddannelser som arkitekt, tegner, animator og maler samt hans erfaringer. Han er internationalt anerkendt for sine animationer, kortfilm og spillefilm samt et væld af reklamefilm.

Hans søgen er at kunne fastholde nærværet og samhørigheden med omverdenen i bevægelsen gennem livet, fra øjeblik til øjeblik.

Anders Brogaard Jepsen flytter rundt på tid, sted og historierne. Det, der var, er der også nu – og det bliver til igen og igen. Russeren vader for eksempel rundt på Strøget. Han bliver set, mens han selv ser det, vi ser. Rummets blomst står på et cafébord foran varehuset. Det flygtige, det almindelige og det vigtige bliver både fastholdt og borte, mens vi er der og opdager, at vi er der og bliver til i nye forløb.