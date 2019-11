Lammetævede lokalrivalerne

Nanna Christiansen og Brøndby vandt i weekenden med 7-2 i lokalopgøret mod BSF. Foto: Robert Hendel Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby var i målhumør, da rækkens bundprop i Gjensidige Kvindeliga var på besøg

Af Robert Hendel

Der var klasseforskel, da bundholdet BSF besøgte de danske mestre fra Brøndby i Gjensidige Kvindeliga.

Ganske vist fik BSF bolden i kassen to gange, men det var snarere et resultat af manglende koncentration i Brøndby-defensiven, end det var et udtryk for gæsternes styrke.

Hjemmeholdet havde fuld kontrol over kampen, der endte 7-2.

Liga-topscorer Nicoline Sørensen gjorde det til 1-0 efter 13 minutters spil, men fem minutter senere fik BSF udlignet.

Det var dog det tætteste, gæsterne kom på at tage point med hjem til Ballerup. Efter 27 minutter gjorde unge Rebeka Winther det til 2-1, og kort før pausefløjtet slog Nicoline Sørensen til igen.

Cheftræner Per Nielsen byttede anfører Louise Winter ud med Josefine Hasbo fra anden halvlegs start, og hun kvitterede med et mål allerede efter seks minutters spil af anden halvleg.

Ni minutter senere fik BSF reduceret, men allerede to minutter efter lå bolden i gæsternes mål igen, da Rebeka Winther hamrede bolden forbi BSF-keeper Naja Bahrenscheer.

Gæsternes målmand så ikke alt for heldig ud 17 minutter senere, da et skud fra Josefine Hasbo trillede mellem benene på hende.

Nicoline Sørensen lukkede og slukkede med et mål til stillingen 7-2.

Med sejren er Brøndby fortsat nummer to, ét point efter førerholdet Fortuna Hjørring.

Lørdag den 16. november tager de danske mestre imod sidste års sølvvindere i en direkte duel om førstepladsen i den sidste runde af grundspillet i Gjensidige Kvindeliga. For Brøndby er en sejr påkrævet, hvis holdet skal begynde slutspillet med 10 point.