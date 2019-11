Løse tagsten skyld i afspærring

Politiafspærringen her på Sydvestvej skyldes løse tagsten. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Sydvestvej 18 er afspærret med politi­tape, da der er risiko for at få en tagsten i hovedet

Af Jesper Ernst Henriksen

Siden fredag den 25. oktober har huset på Sydvestvej 18 været spærret af med polititape. Københavns Vestegns Politi oplyser, at de fredag blev gjort opmærksom på en risiko for nedfaldne tagsten. De forsøgte forgæves at kontakte ejeren af huset. Derefter kontaktede de Glostrup Kommune.

Glostrup Kommune har været i kontakt med husets ejer og har drøftet sagen. Ejeren vil tage initiativ til at udbedre skaden. Glostrup Kommune forventer, at det sker snarest. Indtil da er det dog vigtigt at holde sig uden for afspærring, hvis man gerne vil undgå at have en tagsten i hovedet.