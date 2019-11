Medlemstal marcherer frem i jazzklub

Når Brøndby Jazzklub inviterer på musik, handler det også om socialt samvær blandt gæsterne. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Jazzklub oplever en fremgang på medlemssiden. For nylig nåede foreningen atter op på over 100 medlemmer

Af Robert Hendel

Klangen fra en ske, der rammer et vandglas breder sig i Kulturhuset Brøndens store multisal.

Det er fredag aften, og en ældre herre har noget, han gerne vil sige til forsamlingen.

– Man må være modig nok til at skabe noget, der kan mislykkes, for det er kun det middelmådige, der bliver lige godt hver gang, lyder hans budskab til de mange gæster, der er mødt op til en musikalsk oplevelse i Brøndby Strand, hvor bandet The Cannibals fortolker forskellige jazz-klassikere.

Brøndby Jazzklub har siden 1979 arrangeret koncerter for sine medlemmer. Overalt i landet oplever jazzklubberne faldende medlemstal. Sådan har det også været i Brøndby, men sådan er det ikke længere.

Efter en periode med nedgang, oplever Brøndby Jazzklub nu igen en stor fremgang i medlemstallet, som atter er trecifret.

-En del jazzklubber har måttet dreje nøglen om, fordi økonomien ikke har kunnet hænge sammen. Derfor er det dejligt at se, at vores medlemstal er fordoblet på ganske få år, så vi er over 100 medlemmer igen, fortæller Kim Christiansen, der er formand for Brøndby Jazzklub.

Ældre publikum

Denne fredag står formanden bag baren. Her serverer han øl, vand og vin til de tørstige gæster. Temaet er oktoberfest, og derfor har han suppleret ølsortimentet med et par fremmede varianter som alternativer til det sædvanlige udvalg.

– Jeg har været med i bestyrelsen i 31 år til januar. Som frivillig synes jeg det er en stor glæde, at man kan lave noget, som mange andre kan komme ind til for et beskedent beløb, og få en hyggelig aften ud af, fortæller Kim Christiansen.

Brøndby Jazzklub har den traditionelle og klassiske jazz som kerneområde, men Kim Christiansen synes, at det er vigtigt at udfordre genren. Samtidigt lægger han vægt på det sociale aspekt ved arrangementerne. Derfor arrangerer jazzklubben inden hver koncert altid spisning, så medlemmerne kan hygge sig med et måltid mad, inden de rammer dansegulvet foran scenen.

– En hel del ældre kommer ikke ret meget ud, men her er der mulighed for at alle kan være med, og musik skal da høres live. Det er der, man får den rigtige oplevelse, forklarer Kim Christiansen.

I løbet af aftenen kan han konstatere, at musikken adskillige gange får publikum ud på dansegulvet i løbet af de mange musiksessioner.

– Det er ikke alle jazzklubber, der har den mulighed. Derfor sørger vi også for at hyre musik ind, som folk kan danse til. Så får gæsterne en hyggelig fredag aften med mad, musik, dans, snak og smil, fortæller Kim Christiansen.

Brøndby Jazzklub afholder syv årlige koncerter i Kulturhuset Brønden med forskellige temaer. Den næste i rækken bliver fredag den 13. december, hvor bandet Blå Mandag står for musikken.