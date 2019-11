Mejsebo fik flag for natur og bevægelse

Det lykkedes borgmester Henrik Rasmussen at hejse de to flag i samme flagstang.

VALLENSBÆK. Daginstitutionen Mejsebo i Vallensbæk kunne tirsdag hejse ikke mindre end to af Friluftsrådets ærefulde flag

Af Jesper Ernst Henriksen

Forrige år fik Mejsebo det grønne spirer-flag for at bringe naturen ind i børnenes hverdag. Det flag har institutionen fået igen i år, og oven i købet har Friluftsrådet nu valgt at tildele Mejsebo det blå ”Spring ud i naturen”-flag, som gives til institutioner, der gør en særlig indsats for at bruge kroppen i naturen.

Det blev fejret tirsdag på Naturlegepladsen, hvor børnene fra Mejsebo for tiden har deres hverdag, mens institutionen bliver energirenoveret. Det var en stolt institutionsleder Karin Gudbergsen, der tog imod borgmester Henrik Rasmussen, som havde fået til opgave at hejse de to flag.

– Vi følger årets gang i naturen gennem forskellige små projekter med naturen i fokus. Børnene har for eksempel lært at kende forskel på forskellige slags snegle, og vi har afholdt et snegleløb, siger Karin Gudbergsen.

Hun fortæller, at børnene også har bygget huler, som er blevet brugt som rum til at få læst bøger højt – og alt det har altså tilsammen gjort institutionen fortjent til det grønne flag.

Om det nye blå flag fortæller Karin Gudbergsen:

– Spring ud i naturen-flaget har vi fået for vores store arbejde med de 18 grundbevægelser og bevægeglæde i naturen. For eksempel har vi lavet motorikbaner, lært at klatre i træer og lavet børneyoga, siger hun.

Friluftsrådet tildeler de to flag for at støtte det sunde børneliv, hvor naturen bruges aktivt. Undersøgelser viser, at børn, der opholder sig meget i naturen er mere raske og udvikler koncentrationsevne, samarbejdsvilje og opfindsomhed.