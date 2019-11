Mere end 600 deltog i Fest For Fyrede

600 mennesker fik gode råd til jobsøgningen. Foto: Powerjobsøgerne

BRØNDBY. Fest For Fyrede var i år så populært, at der måtte oprettes venteliste til festen, hvor jobsøgende fik gode råd til at score jobbet

Af Jesper Ernst Henriksen

Bordene var dækket, stolene var sat, virksomhederne var parate og oplægsholderne var på plads. Rundt i lokalet stod ivrige og glade Powerjobsøgere i deres grønne poloer, klar til at sprede jobsøgningsglæde til de mere end 600 tilmeldte til Fest For Fyrede i Michael Laudrup Loungen på Brøndby Stadion den 29. oktober.

10 dage. Så lidt tid gik der, før alle 600 billetter til Fest For Fyrede i Brøndby var væk. Det var derfor nødvendigt at oprette en venteliste til yderligere 100 personer, som også hurtigt blev fyldt op.

Dagen bød på flere forskellige inspirationsoplæg, som alle talte ind i dagens emne, nemlig ’Scor jobbet’. Blandt andet talte Malene Gregaard Wilsly om, hvordan hun selv scorede drømmejobbet, og dagens særlige gæst, bogaktuelle Steen Kræmer Rasmussen, gav gode tips til, hvordan man scorer jobbet til samtalen.

HR-panelet, bestående af HR-repræsentanter fra fem forskellige virksomheder, sad klar i 1,5 time til at besvare spørgsmål fra salen omkring jobsøgning og rekruttering. Det gav anledning til flere debatter blandt andet omkring huller i CV’et, jobsøgning efter de 50 og jobsøgning som nyuddannet.

Herudover var der selvfølgelig også lagt op til networking og sparring, samtidig med man kunne møde forskellige virksomheder, som havde hver deres at byde ind med i forhold til jobsøgning og inspiration.

60 Powerjobsøgere var mødt frivilligt op på dagen for at hjælpe med alt fra klargøring og oprydning til kaffebrygning og fotografering. Deres uvurderlige hjælp gjorde dagen mulig og blev rost af både Brøndby Stadion og Jobindex.dk, som var hovedsponsor på dagen.