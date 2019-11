Moonjam i Glostrup Kulturhus

Moonjam gav den gas i Glostrup Kulturhus. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. De frivillige og gæsterne glædede sig over, hvad Glostrup Bio kan levere af lyd, da Moonjam var på besøg forrige weekend

Af Jesper Ernst Henriksen

De er ikke sådan lige at sætte i bås. Umiddelbart kaldes det vist pop/rock, men det er meget mere end det. Det er total vellyd med alle lydspektrets farver. Kulturhusets aktive gik rundt og frydede sig over alt det, den fantastiske biografsal kan levere, når det hele går op i en højere enhed. Moonjam havde salen i sin hule hånd fra første minut – og nød det.

Moonjam spiller i flere konstellationer, og denne aften stillede de op med tenorsaxofonisten Bobby Ricketts, hvilket tilføjede en god del jazz til brødrenes ekvilibristiske, elektriske musik på mange forskellige instrumenter. Som et ekstra plus havde bandet denne aften sangerinden Maibrit Olesen med. I slutningen af november er der hele to koncerter i samme weekend. Den 29. november kommer nogle af husets gamle kendinge i gruppen Midnight Blues og spiller gedigen rock, og dagen efter skal vi over i en helt anden boldgade, når Glostrup Byorkester spiller julen ind. Til julekoncerten er der ikke alene gratis adgang – der er også gratis gløgg til de voksne og slik til børnene – sponsoreret af Folkebladet.