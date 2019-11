Naturvidenskab kom i børnehøjde

Børnene har fanget insekter og skal se, hvilke der kommer først ud af pappet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Børn helt ned i børnehavealderen interesserer sig også for verden og naturen omkring dem, derfor kan man godt allerede der begynde at tale om naturfagsundervisning

Af Jesper Ernst Henriksen

Omkring et lille bord sidder en gruppe børn og observerer nogle insekter på et stort cirkulært stykke pap. Børnene har selv fanget insekterne og placeret dem i centrum af det store stykke pap – nu skal de gætte på, hvilket insekt der hurtigst kan kravle ud fra pappet. Børnene kigger koncentreret, mens Mia Vinkelman, der er selvstændig pædagogisk konsulent, fortæller dem, hvad det er for nogle insekter, de har fanget, og hvad hvert insekt kan. Børnene kommer fra daginstitutionen Essedalen i Glostrup, der har en fast tradition med at besøge Herstedhøje en uge i løbet af efteråret.

– Det er en rigtig god uge. Både børnene, pædagogerne og forældrene glæder sig til denne uge. Her er ikke nogen legeplads, så børnene får lov at bruge deres fantasi. En væltet træstamme kan pludselig blive til en hest, man kan ride på. Børnene elsker det bare, når de selv skal finde på aktiviteter, siger Mette Fabritius, der er pædagog på Essedalen.

I år har de fået Mia Vinkelman med, så hun kan hjælpe pædagogerne med at arbejde med naturfag med børnene.

– Pædagogerne skal se, hvordan de kan arbejde med naturfag og science (naturvidenskab, red.) med børn i børnehavealderen. Vi skal have børnene til at tænke over, hvad de oplever, når de er ude i naturen. Pædagogerne skal finde situationer, hvor børnene er optagede af det, de arbejder med, og bruge dem, siger hun.

I børnehaverne har man nemlig læreplaner, hvor der blandt andet står, at pædagogerne skal arbejde med naturen.

– Jo flere spørgsmål børnene stiller jo bedre. Hvis vi ikke kender svaret, så kan vi finde ud af det sammen, siger Mette Fabritius.

Da børnene har siddet og kigget på pappet med insekter i ti minutter, er insekterne kravlet væk, og børnenes opmærksomhed er ved at dreje sig over på, hvornår de må spise deres madpakker. Men selvom det er i korte intervaller, at man kan arbejde med naturfag med børnehavebørn, er det stadig vigtigt.

– Det er godt at starte tidligt med at give børn succesoplevelser med naturfag. Vi skal lade alle deltage fra start af. Alle skal føle, at de er en del af børnefællesskabet. Vi vil gerne have flere til at uddanne sig inden for naturfag, så det er vigtigt at give børnene nogle succesoplevelser i en tidlig alder, siger Mia Vinkelman.

Hun forklarer, at børn faktisk godt kan begynde at lære noget allerede i børnehaven.

– Det handler om at lære dem sproget i naturfag. Det handler om at gentage nogle ord fra naturfagene, at man kalder tingene det, de hedder. I stedet for at kalde det drenge dyr og pige dyr, så kalder vi det for hanner og hunner, der er de korrekte betegnelser inden for naturfag, siger Mia Vinkelman.