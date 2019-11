Nu får vinterbaderne et moderne klubhus på havnen

Medlemmerne af Vinterbadelauget Bifrost kan se frem til et nyt klubhus i 2020. I sidste uge gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 4,75 millioner til projektet. Foto: Illustration: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Vinterbaderne i Brøndby kan til næste år se frem til et nyt klubhus på havnen. I sidste uge gav kommunalbestyrelsen grønt lys til opførelsen

Af Robert Hendel

De har ventet tålmodigt.For et halvt år siden fik vinterbaderne i Brøndby tilsagn om, at de til næste år kan se frem til nye faciliteter i Brøndby Havn. Flere medlemmer af Vinterbadelauget Bifrost var derfor mødt op til det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Brøndby, da den endelige anlægsbevilling blev givet.

– Vi er superglade lige nu. Vi har kæmpet sammen med Brøndby Kommune siden 2014, hvor vi havde det første indledende møde, siger Grete Bille Olesen, der er formand for Vinterbadelauget Bifrost, som holder til i Brøndby.

Onsdag vedtog bestyrelsen en anlægsbevilling på 4,75 millioner til et nyt klubhus til foreningen, der på få år har tidoblet sit medlemstal, og som nu har mere end 100 personer på venteliste.Fra flere sider i salen blev der udtrykt ros for samarbejdet – og for den store tålmodighed, som klubbens medlemmer har udvist.

– Jeg regner med, at alle 19 medlemmer hopper i baljen, når vi skal indvi klubhuset sammen med jer, lød det fra Borgmester Kent Max Magelund (S), inden anlægsbevillingen blev vedtaget.

Dermed ser det ud til, at der kommer en ende på et langt forløb, der ikke har været uden bump på vejen.

Udskudt i 2018

Oprindeligt blev der i maj 2017 givet en anlægsbevilling til projektering af nye faciliteter til vinterbaderne. I begyndelsen af 2018 blev projekteringen imidlertid indstillet for at undersøge mulighederne for en alternativ placering af det nye klubhus.

Nu ser det så endelig ud til, at huset kan stå færdigt i efteråret 2020, og det glæder vinterbaderne sig over.

– Det giver hjertebanken. Jeg er totalt glad i låget over, at vi er kommet så langt. Nu tror vi for alvor på det, for nu har vi endelig fået tilsagn om, at nu skal det være – oktober 2020, siger Grete Bille Olesen.

Hun roser kommunen for et godt samarbejde, og hun opfordrer ligesom borgmesteren til, at kommunalbestyrelsen tager en dukkert, når de nye lokaler skal invies.

– Det der med at hoppe i havet, det kan vi da godt finde ud af, lød det fra Michael Buch Barnes (S), der er formand for Idræts- og Fritidsudvalget i Brøndby Kommune.

Han glæder sig over, at projektet forhåbentligt er i mål om et år.

– Jeg kan huske, at vi startede med 200.000, og nu er vi oppe på 4,7 millioner. Jeg tror, at det er en rigtig god sag, sagde Michael Buch Barnes (S) på mødet i kommunalbestyrelsen.