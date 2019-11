Ny frisør har fokus på velvære

Karina Gørsvig og Janni Meincke har åbnet ny frisørsalon i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Karina Gørsvig og Janni Meincke har åbnet frisørsalonen Haar by J & K lige ved siden af stationen. Det var en gammel drøm for de to veninder

Af Jesper Ernst Henriksen

I bygningen på Tunnelvej helt op ad jernbanen har der siden 1945 ligget en frisørsalon. Den har netop fået nye ejere, nyt udseende og nyt navn. Nu hedder den Haar by J & K efter de to nye ejere, Karina Gørsvig og Janni Meincke.

De to har kendt hinanden og arbejdet sammen i 20 år.

– Nu var tiden kommet. Vores børn er ved at blive store, så vi har godt kunnet finde den ekstra tid, det tager at starte en ny salon op, siger Karina Gørsvig.

For de to har det længe været en drøm at åbne en frisørsalon sammen.

– Man er selv rammen om lokalet. Vi bestemmer helt selv, hvordan det skal være, det er helt fantastisk, siger Karina.

De har tidligere arbejdet i Ballerup, og har kigget i et større område, da lokalet i Glostrup blev ledigt, slog de til.

– Det ligger meget tæt på stationen med gode forbindelser med kollektiv transport, så vores faste kunder kan nemt komme herned. Jeg bor selv i Brøndby, så jeg kender området. Der er rigtig hyggeligt her på torvet, siger Karina.

Også for mænd

Inden de to veninder kunne åbne frisørsalonen, skulle de dog lige igennem et mindre byggeprojekt.

– Vi har lavet alt om – lofter, gulve, vægge, det hele. Tanken har været, at alt skulle være wellness-agtigt. Her dufter også godt, her dufter ikke af frisørsalon, siger Karina.

For de to har det også været vigtigt, at produkterne i salonen er bæredygtige.

– Når man kommer herind, får man fornemmelsen af, at vi er sammen med naturen. Vi ligger meget vægt på, at vores produkter er økologiske og klimavenlige, siger Karina.

De to vil gerne have, at kunderne oplever salonen som et wellness frirum.

– Her er det ikke bare hurtigt ind og hurtigt ud. Det skal være et sted, hvor man tjekker ud fra hverdagen. Vi har alle sammen travlt i vores hverdag, så er det godt at komme herind og slappe af og føle, man er i fokus. De fleste, der kommer til frisør, glæder sig til en hårvask og en god hovedbundsmassage, det går vi meget op i at bruge tid på, siger Karina.

– Det er et frirum for folk at komme her. Vi går meget op i at lytte, så vi når frem til det, som kunden gerne vil have. Der er så meget stress og jag i dag, man skal huske at lytte til hinanden, supplerer Janni.

Det lyder måske som en frisørsalon, der kun er for kvinder. Sådan er det dog ikke.

– Der er faktisk rigtig mange mænd, der gerne vil have en god hovedbundsbehandling. Vi har mange produkter til mænd som mandemagasiner og produkter til skægpleje, siger Karina.