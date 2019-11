Ny svømmehal klar i 2023

VALLENSBÆK. Kommunens økonomiudvalg har netop tiltrådt ændret tidsplan. Nu fortsætter søgningen efter egnede entreprenører til projektet

Af Tina Michaela Møller

I 2023 kan forventningsfulde Vallensbæk-borgere og svømmeentusiaster tage kommunens nye svømmehal i brug.

Det står klart efter, at kommunalbestyrelsens økonomiudvalg onsdag aften tiltrådte en ny tidsplan for projektet, der skal bygges i tilknytning til idrætscentret.

Planen er en ændring af den oprindelige tidsplan, og efter økonomiudvalgets behandling forventer Vallensbæk Kommune at tage den nye svømmehal i brug i begyndelsen af 2023.

– En svømmehal er et af de mest komplicerede projekter, som en kommune kan gå i gang med, og derfor gør vi et grundigt forarbejde og rådfører os med landets førende eksperter. Vallensbæks aktive borgere og foreninger fortjener den bedste kvalitet, og vi går ikke på kompromis med valg af samarbejdspartner til at udføre byggeriet. Men i en overophedet byggebranche er der rift om entreprenørerne, og det er baggrunden for, at vi nu udvider søgningen og sender projektet i udbud igen, siger borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen.

Henover sommeren har kommunen været i dialog med en række virksomheder, der kan løfte en opgave af den størrelse. Den 21. november sendes projektet i udbud. I begyndelsen af sommeren næste år forventer kommunen at kunne indgå aftale med en konkret entreprenør.

Selve byggearbejdet sker fra foråret 2021 til slutningen af 2022, hvorefter svømmehallen overdrages til kommunen til en testperiode.

Projektets byggeudgifter udgør cirka 113 millioner kroner.

Byggeriet bliver fulgt

En styregruppe og en rådgivende gruppe er udpeget til at følge det nye svømmehalsbyggeri.

Blandt de 24 medlemmer er repræsentanter for de tre partier i kommunalbestyrelsen, foreninger, råd samt eksperter og kommunale nøglepersoner. Den brede forankring skal sikre, at borgeres ønsker og behov bliver hørt.