Overvintrer på andenpladsen

Nicoline Sørensen og resten af Brøndby-mandskabet måtte nøjes med uafgjort i topkampen mod Fortuna Hjørring. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby formåede ikke at vinde over ærkerivalerne fra Fortuna Hjørring. De danske mestre må derfor tage til takke med andenpladsen i grundspillet i Gjensidige Kvindeliga

Af Robert Hendel

Trods et vanvittigt comeback lykkedes det ikke for Brøndby at slå topholdet fra Fortuna Hjørring i lørdagens opgør i Brøndby. Udeholdet begyndte kampen bedst, og efter godt en halv time sendte Emma Strøm Snerle bolden ind bag Katrine Abel i Brøndby-målet.

Otte minutter før pausen var det tæt på at blive 0-2, da Caroline Rask hamrede bolden på stolpen. Katrine Abel fik dog fat i returbolden, og hjemmeholdet kunne derfor gå til pause bagud med 0-1.

I anden halvleg pressede Brøndby på for en udligning. Det pres blev intensiveret, da gæsternes Agnete Nielsen fik sit andet gule kort. Desværre for hjemmeholdet gav det en åbning bagude, og den udnyttede Fortuna Hjørring med to minutter tilbage af kampen.

Kom tilbage i slutfasen

Brøndby gav dog ikke op, og minuttet senere bankede anfører Louise Winter til bolden, der strøg forbi Freja R. Thisgaard i gæsternes mål. Kort efter udlignede Josefine Hasbo til 2-2 i tre minutters overtid.

Minuttet senere var det tæt på at blive 3-2 til Brøndby, men afslutningen fra Louise Winter prellede af på overliggeren.

Dermed slutter Fortuna Hjørring foran Brøndby i grundspillet.

– Det var en kamp, som ikke lige kommer til at spille efter vores hoved, siger Per Nielsen.

Han var langt fra tilfreds med indsatsen.

– Det er svært med de baneforhold, der er lige for øjeblikket, og vi har bare ikke været gode til at omstille os i år, når banerne ikke har været til det spil, vi gerne vil spille, siger Per Nielsen.

Han kan dog glæde sig over, at holdet viste god moral i slutfasen.

– Det sidste kvarter spiller vi fint, og havde vi spillet sådan i de første 75 minutter, havde vi formentligt vundet. Men sådan går det ikke altid, siger Per Nielsen og tilføjer, at det er kendetegnende for Brøndbys sæson i år.

– Vi har lukket for mange og for lette mål ind. Vi har jo egentligt scoret de mål, der skal til, men defensivt har det ikke været godt nok, lyder cheftrænerens vurdering.