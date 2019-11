Plejehjemsbeboere løb motionsløb

Efter en kort opvarmning gik starten foran Ældrecenter Hvissinge. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Beboere og dagsgæster på Ældrecenter Hvissinge fik frisk luft og motion, da de deltog i Hvissingeløbet i forrige uge

Af Jesper Ernst Henriksen

Vindertiden på ni et halvt minut på et en kilometer langt løb lyder måske ikke så imponerende, men når deltagerne er plejehjemsbeboere og dagsgæster, kan man godt være stolt.

Det var Anne-Margrethe, der vandt Hvissingeløbet 2019 i hvert fald. Hun er beboer på Ældrecenter Hvissinge. Hun kom med rundt på den en kilometer lange rute i en kørestol med en hjælper bagved.

I alt var der 53 af beboerne og de faste gæster i dagcenteret, der ligger sammen med Ældrecenteret, der deltog i løbet. For en del af dem kunne det kun lade sig gøre, fordi personale og ikke mindst frivillige var med til at skubbe, holde i hånd eller bare støtte på ruten.

– Vi forsøger at implementere mere bevægelse og fysisk aktivitet for beboerne her. Vi har i forvejen haft faste gåture tre gange om ugen, så derfor tænkte vi, at det kunne være sjovt, hvis de havde noget at træne op til, siger Sabrina Hansen, aktivitets- og frivillighedskoordinator på Ældrecenter Hvissinge.

Sammenhold

En af dem, der gik turen på en kilometer selv, var Inge-Marie Neidings, der fast kommer på dagcenteret.

– Jeg blev spurgt, om jeg ville være med, og så takkede jeg ja. Hvor intet vover, intet vinder. Jeg anede ikke, at jeg kunne gennemføre, så jeg følte det som en personlig sejr, siger hun.

Hun har den seneste tid gået til genoptræning ved Dalvangen. Så hun skynder sig at sende en tak til personalet der.

– Jeg har tidligere dyrket vandgymnastik i 25 år. Men at jeg kunne deltage her skyldes, at jeg har fået en god genoptræning på Dalvangen. Jeg skylder personalet der en meget stor tak, siger hun.

Og netop det at kunne se, at man får noget ud af genoptræningen, er en givtig ting.

– Beboerne får en fed oplevelse med at komme ud på en god efterårsdag. Det er også vigtigt i forhold til beboernes sundhed og funktionsevne at komme ud og lave nogle aktiviteter udenfor. Det styrker sammenholdet og personalet, og beboerne kan se et formål med at træne, siger Sabrina Hansen.

Hun håber, at løbet kan blive en tradition, der kan blive afviklet to gange om året, sam flere af naboerne i Hvissinge vil løbe med næste gang.