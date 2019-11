Politiet efterlyser vidner til hadforbrydelse mod jøder

Natten til lørdag i forrige uge blev der malet en davidstjerne og et symbol for nordfront.dk på en husmur på Hasselbo i Vallensbæk Strand. Politiet efterlyser nu vidner til episoden. Foto: Robert Hendel (arkiv)

VALLENSBÆK. Natten til lørdag i forrige uge blev der malet en davidsstjerne og et logo med forbindelse til nynazisme

Af Jesper Ernst Henriksen

Natten til lørdag i forrige uge blev der malet en davidstjerne og et symbol for nordfront.dk på en husmur på Hasselbo i Vallensbæk Strand. Samme nat blev der begået hærværk mod flere andre jødiske steder i Danmark. Nazisterne tvang jøderne til at bære Davidsstjernen under 2. Verdenskrig.

Nordfront.dk er hjemmeside, for den nynazistiske gruppe Den Nordiske Modstandsbevægelse. To jyske medlemmer af bevægelsen sidder fængslet for hærværket i Jylland. Politiet efterforsker derfor hændelsen i Vallensbæk som en overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b, der populært bliver kaldt racismeparagraffen. Den har en strafferamme på op til to års fængsel.

– Det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Efterforskningen er godt i gang. Det er noget, vi koordinerer på tværs af de politikredse, hvor der har været hændelser, som har været rettet mod adresser eller steder med relation til det jødiske samfund, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi.

Søger vidner

Politiet har arbejdet i området, har flere tekniske spor fra gerningsstedet og har talt med flere beboere i området.

– Vi mener at kunne fastlægge gerningstidspunktet til et sted mellem fredag aften ved 23-tiden og lørdag midt på formiddagen. Men vores formodning er, at det er foregået i ly af mørket, siger Peter Malmose og efterlyser vidner:

– Vi vil rigtig gerne høre, om der er nogen, der har gjort iagttagelser i den periode på Hasselbo eller i området. Er der nogen, der har gået rundt i det område og set ud, som om de ikke hører til, så vil vi gerne høre om det. Der er malet på en væg, så det er sandsynligt, at nogen har haft en spraydåse med sig, siger han.