Politiet giver råd mod indbrud

BRØNDBY OG VALLENSBÆK. Mandag og onsdag i næste uge kan du møde politiet, der netop nu er i gang med Operation Mørketid. Her giver de gode råd mod indbrud

Af Jesper Ernst Henriksen

Den mørke tid, vi nu er på vej ind i, er desværre også indbrudstid. Indbrudstyven arbejder naturligt nok helst uset – og mørket gør det nemmere. Men heldigvis kan vi alle gøre noget ved det: Tænd lys, hold øje med dit kvarter og hjælp dine naboer.

Københavns Vestegns Politi vil gerne hjælpe dig med at tænde lys, og derfor har de indledt Operation Mørketid – til kamp mod de indbrudstyve, der forsøger at lukrere på det tiltagende mørke.

– Lys skræmmer tyven væk, for så kan tyven ikke arbejde uset. Simple tænd/sluk-ure, som tænder lys i mørket, kan få tyven til at gå uden om din bolig. Og har du ikke allerede tænd/sluk-ure, så besøg os, når vi i de kommende uger kommer rundt med Operation Mørketid – så giver vi ét til de første 70 borgere i hver kommune, siger Københavns Vestegns Politis Per Hedeman, som er talsmand for Operation Mørketid.

Ud over hjælp med tænd/sluk-ure, så giver betjentene også råd om, hvordan du sikrer din bolig med låse, sikringer og lignende, så du med enkle midler kan gøre det svært for indbrudstyven.

Gode råd mod indbrud

Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at være opmærksomme på indbrud:

• Lav ferieaftaler med naboen og skab liv i fraværet: Tøm post, fyld skraldespand, slå græs for hinanden

• Vær varsom med åbne døre og vinduer om sommeren

• Ryd ikke op før ferie – lad huset se beboet ud

• Hold øje i dit område – også om natten. Er noget unormalt – f.eks. personer eller biler, der ikke plejer at færdes der? Ser alt normalt ud hos naboen?

• Ring hurtigt til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt. Ring 1-1-2, hvis det er akut, ellers 114

• Arbejder du om natten – f.eks. med avisomdeling, renovation, som tankpasser eller lignende – så vær opmærksom på mistænkelige personer og biler i dit område

• Lad ikke værdier ligge frit fremme – gem dem af vejen

Her kan du møde Operation Mørketid

Mandag den 25. november klokken 15 til 18 på Nygårds Plads i Brøndby ved Kvickly

Onsdag den 27. november klokken 15 til 18 i Vallensbæk kultur- og borgerhus