Power i pensionsklar Pyrus

Pyrus gav den gas på Glostrup Torv fredag eftermiddag. Foto: Kaj Bonne

GLOSTRUP. Der var tæt pakket på Glostrup Torv fredag eftermiddag, da Pyrus for sidste gang skulle tænde det store juletræ til stor jubel for børnene

Af Jesper Ernst Henriksen

I 1994 lærte Danmark for første gang Pyrus at kende i julekalenderen Alletiders Jul. Da var han en ungnisse, der var ude på skæg og ballade. Siden da er der kommet yderligere tre julekalendere og en spillefilm med Pyrus, der jævnligt bliver genudsendt på TV2. Så børnene elsker stadig den unge nisse.

Det gjorde de også fredag sidst på eftermiddagen. Her havde han og børnene en fest på Glostrup Torv, hvor Glostrup Shoppingcenter havde inviteret til juletræstænding.

Det meste af underholdningen var den samme som sidste år, men i julen er genkendelighed og traditioner jo i højsædet, så det gjorde ikke noget.

Der var historien om, hvor mange gange på en dag, man skal spise risengrød. Og der var fortællingen om, at slik faktisk er sundt, for kroppen har jo brug for sukker. Det hele selvfølgelig tilsat de sange fra julekalenderne, som børnene kender og kunne synge med på.

Der var dog noget, der var anderledes i år. For selvom nisser lever længe og er unge i hundredevis af år, så er skuespilleren bag Pyrus, Jan Linneberg, blevet 59 år. Og så kan det være en udfordring at fare rundt på en scene og give den gas som ungnisse.

Pyrus går derfor på pension, når vi rammer juleaften i år, som han forklarede til børnene.

Så med en trylleremse blev lyset tændt i det store juletræ på Glostrup Torv – men lyset blev slukket for Danmarks mest kendte nisse.