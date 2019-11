Pyrus tænder juletræet igen

Pyrus skal igen tænde det store juletræ på Glostrup Torv. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det er ofte meget populært, når Pyrus kommer på Glostrup Torv for at tænde juletræet med en trylleremse. På fredag klokken 16.30 gør han det igen

Af Jesper Ernst Henriksen

Igen i år stiller Glostrup Kommune et stort juletræ op på Glostrup Torv foran Glostrup Shoppingcenter. Men der skal selvfølgelig også lys i juletræet. Derfor har centeret fredag den 15. november klokken 16.30 fået Pyrus til at komme og tænde træet.

De fleste børn kender sikkert Pyrus, da TV2 de seneste år har vist flere af julekalenderne, hvor han er hovedperson.

Det kommer de også til i år, hvor de viser Pyrus i Alletiders Eventyr, der blev sendt første gang i år 2000.

Traditionen tro kommer Pyrus også til at stille op til selfies, og der vil være saftevand og slikposer til de første 600 børn under 14 år. Til de voksne er der glögg og brunkager.

Træet ankom fredag eftermiddag. Det er traditionen tro en Normannsgran fra skovene omkring Nødebo i Nordsjælland. Det er cirka 25 til 30 år gammelt. Glostrup Kommune havde egentlig bestilt et 12 meter højt træ, men det var faktisk lidt for højt. Da juletræsfoden kun kan holde til et 12 meter højt træ, blev kommunens folk derfor nødt til at skære en smule af træet, så det står helt sikkert, når der kommer mange mennesker på fredag.