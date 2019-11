Rådhus fylder rundt

Brøndby Rådhus slog første gang dørene op den 30. november 1959. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Lørdag runder rådhuset i Brøndby et skarpt hjørne. Det er 60 år siden, rådhuset åbnede dørene for første gang

Af Robert Hendel

Det skal ikke være en pragtkåbe, men en jævn, smuk frakke.

Sådan lød kommunalbestyrelsens ønske til arkitekten Svenn Eske Kristensen, da han blev hyret til at tegne Brøndby Kommunes rådhus, som lørdag den 30. november 2019 kan fejre 60 års jubilæum.

Arkitekten havde omsorg for det enkelte menneske som en stor mærkesag. Derfor ønskede han at tegne et venligt rådhus, hvor den enkelte borgere skulle føle sig velkommen, uanset om vedkommende kom derind for at yde bidrag eller nyde hjælp.

På den måde imødekom han ønsket fra kommunalbestyrelsen om en beskeden og velfungerende bygning, som en jævn, smuk frakke dækkede over.

– Svenn Eske Kristensen tegnede et rådhus, hvor der var udsigt og lys til alle sider. Det lå ham meget på sinde, at ingen hverken skulle sidde i eller vente i mørke rum. Og man kan se, hvordan hans tankegang blev understreget gennem de mange små atriumgårde og rådhushaven, fortæller Lisbeth Hollensen, der er museumsinspektør på Forstadsmuseet.

Repræsentativt rådhus

Selvom rådhuset skulle fremstå venligt og imødekommende, måtte borgerne ikke tage fejl af bygningens funktion som rådhus.

– Svenn Eske Kristensen lagde vægt på, at især de repræsentative lokaler blev indrettet så smukt som muligt og med en kvalitet, der understregede kommunalbestyrelsens placering i samfundet, forklarer Lisbeth Hollensen om rådhuset, der er opført i ét plan i gule håndstrøgne sten.

Bygningen skulle på samme tid være nem at udbygge, så rådhuset kunne følge med kommunens udvikling. Flere gange er rådhuset siden blevet udvidet – senest i 2002, hvor der blev bygget en overbygning på den nordlige fløj, som det også var planen på de oprindelige tegninger fra midten af 1950’erne.

– Selvom det gennem tiderne er blevet udbygget og moderniseret, så er det altid sket med respekt for Svenn Eske Kristensens oprindelige tanker om et beskedent, men flot og funktionelt rådhus. Det er en lille helstøbt perle, der passer så perfekt til Brøndby, siger borgmester Kent Max Magelund (S).

På årets kulturnat i Brøndby var borgmesteren vært for en særlig jubilæumsrundvisning sammen med Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet. Inden rundvisningen bød rådhuset på lagkage og et hemmeligt globryllup foran omkring 100 gæster.