Ros skal gives, hvor ros er fortjent

DEBAT. Af Nils Greve, Næstformand i Brøndby Lærerforening

I Brøndby Lærerforening sætter vi pris på de økonomiske prioriteringer i det netop indgåede budgetforlig mellem alle partierne repræsenteret i Brøndbys Kommunalbestyrelse.

Især inden for børn- og ungeområdet er der tale om langsigtede investeringer, hvis effekt først kan aflæses om mange år, og dette er modigt gjort.

Inden for skoleområdet er der fundet penge til at ansætte en specialpædagogisk konsulent på hver bydelsskole.

Politikerne anerkender med denne prioritering, at børn med særlige behov har brug for særligt uddannede til at vejlede om, hvad man som lærer skal gøre. Det er ingen hemmelighed, at lærerne og børnehaveklasselederne i en årrække har påpeget, at opgaven med at inkludere børn med specialpædagogiske behov i almenklasserne har været en kæmpe udfordring.

Med disse ansættelser håber vi i Brøndby Lærerforening, at vi langt bedre får de specialpædagogiske kompetencer helt ud i klasseværelserne.

Der er også fundet penge til en matematikkonsulent, som forhåbentlig kan være med til at styrke den naturfaglige undervisning, og så er der afsat ekstra midler til lejrskoler til elever i 7. og 9. klasse, der bl.a. kan give kommunens unge et større udsyn.

Indsatsen for at få alle unge i uddannelse bliver også styrket markant, ligesom man også vil prioritere en tidlig indsats for de mindste.

Tak for det.