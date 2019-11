Så er padel-banerne indviet

Der er etableret to padel-baner ved Vallensbæk Idrætscenter.

VALLENSBÆK. En ny sportsgren har set dagens lys i Vallensbæk: Padel, der er en mellemting mellem tennis og squash. De nye padel-baner blev indviet søndag i forrige uge i forbindelse med idrætscentrets 40-års-jubilæum

Af Jesper Ernst Henriksen

Omkring et halvt hundrede borgere mødte op til Vallensbæk Idrætscenters 40-års-jubilæum søndag. Udover at nyde et stykke kage og glæde sig over jubilæet, kunne man overvære indvielsen af de nye padel-baner – og oven i købet prøve sporten selv.

Padel er mellemting mellem tennis og squash, og en sport hvor alle kan være med – ung som gammel. Padel-sporten blev introduceret. Der var en opvisningskamp, og så kunne man endelig prøve at spille selv. Idrætscentret stillede bat og bolde til rådighed.

Frem til den 1. april kan man booke banerne gratis gennem idrætscentret. Her kan man også leje et bat til 25 kroner og købe et rør med tre bolde til 50 kroner. Det er også muligt at spille padel ved at melde sig ind i Vallensbæk Tennisklub.

På vallensbaek.dk/padel kan man læse mere om padel-banerne og hvordan man booker dem.