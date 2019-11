Sådan finder du den perfekte terrassedør

SPONSORERET INDHOLD: Der er mange ting, der gør sig gældende, når du skal ud og anskaffe dig ny terrassedør til dit hus.

I det nedestående er der samlet en række gode tips og tricks til at finde en terrassedør til en lav pris, der også passer perfekt til dit hus. Når du skal erhverve dig en ny terrassedør, er der flere forskellige ting at tage hensyn til. Det gælder både i forhold til placering og størrelse og ikke mindst en samlet harmoni med resten af huset.

Et godt samspil

Den perfekte terrassedør skal både skabe forbindelse med inde og ude og på den måde binde stue og terrasse sammen på en naturlig måde. Samtidig bør din nye terrassedør udvide mulighederne for møblering og udfoldelse på terrassearealet. Derudover skal der være en god harmoni og sammenhæng mellem den nye terrassedør og så de oprindelige vinduer på huset. Dette vil give øjet ro og et mere balanceret udtryk til dit hjem.

Balancen imellem kontrast og harmoni

En terrassedør kan godt fylde meget og tage meget plads. I den forbindelse bør man derfor overveje, om man burde anskaffe sig en skydedør af glas i stedet for en traditionel terrassedør. Dette vil både forøge pladsen for møblering på terrassen og samtidig give en masse luft og lys ind i stuen. I forhold til farvevalg kan du vælge at købe en terrassedør, der harmonerer med resten af huset, eller du kan give dit hjem lidt mere kant med et mere kontrastfyldt udtryk ved vælge nogle andre farver end det resten af huset har.

Den perfekte terrassedør skal både skabe en samlet visuel balance på huset, men derudover også give lidt kontrast i form af f.eks. farve- eller materialevalg. Du bør derfor få både arkitektur, husets facade og farvesammensætning til at gå hånd i hånd med det rent praktiske i forhold til dørens placering og indretning