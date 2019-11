Sådan sørger du for, at dit køkken holder årtier ud i fremtiden

SPONSORERET INDHOLD: Et køkken er ikke just et af de billigere aspekter af din bolig. Det kan koste ekstremt mange penge at få nyt køkken – selv blot at opdatere lidt i køkkenet kan smerte pengepungen en del.

Derfor gælder det om at minimere antallet af penge, der bliver brugt. Men i højere grad gælder det om at sørge for, at de ændringer, du laver, holder i mange årtier, så du ikke skal bruge pengene om igen om bare et par år. Dette kan du opnå på mange måder, hvis du tænker dig om inden, under og efter, du laver om i køkkenet.

Her er måderne, der sikrer dit køkkens fremtid

Her er nogle af de mest effektive måder:

– Du kan fremtidssikre dit køkken, uden egentlig at være nødsaget til at lave besparelser, ved at vælge et hvidt køkken. Et hvidt køkken falder aldrig ud af mode, og den hvide farve fungerer som et hvidt lærred, hvorpå du kan udsmykke køkkenet med alt muligt – et hvidt køkken kan kombineres og kontrasteres med de fleste farver og objekter. Du kan f.eks. prøve et hvidt AUBO køkken, der i særhed holder længe uden at miste kvaliteten.

– Hvis du vil have at dine overflader m.m. skal holde i mange år, skal du overveje at vælge en laminatoverflade. Dette materiale holder rimeligt, og det er også nogenlunde modtageligt over for smuds, spild og slag. Vælg ikke marmor, hvis du vil undgå, at overfladerne tager skade over årene.

– Hvis du skal have nyt køkken, bør du planlægge projektet detaljeret, så der ikke opstår problemer, der måske kan stjæle år fra køkkenets levetid. Hvis du vælger det rigtige køkken og de rigtige tømrer el.lign., minimerer du chancen for børnesygdomme til køkkenet.

– Det nemmeste du kan gøre: Blot brug og anvend køkkenet med omhu.