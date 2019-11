Sådan undgår du at blive for ensom

SPONSORERET INDHOLD: Flere undersøgelser peger på, at Danmark er et dårligt land at få venner i. Dette gælder, da vi er meget stille og afvisende overfor fremmede. Det er også ved at være en kæmpe selvfølge, at ensomhed er en almen ting som vi alle kommer til at føle før eller senere.

Af SPONSORERET INDHOLD

Og dog burde man ikke spilde de mange værktøj vi har i det moderne liv. Vi har altså utrolig mange måder at snakke med hinanden på. Mobiler, og generelt internettet, har givet os utallige muligheder for at snakke med hinanden. Mange er f.eks. på datingsider. Og dog er det vigtigt, at venskabet eller forholdet ikke forbliver digitalt.

Skærmens kompromis

Mange tror, at man slet ikke er ensom, hvis man konstant chatter med andre på nettet. Og dog gælder dette alligevel ikke. Skærmene er nemlig ikke det samme som samvær. Det har gjort det lettere for os at kommunikere, men kompromiset går altså på at det bare ikke passer til det fysiske behov mennesket har, der går på at ses fysisk. Dette ses hos mange unge mennesker. Når de har en masse venner på de sociale medier, er de faktisk, i mange tilfælde, stadig ensomme og leder altså stadig efter et forhold, der er fokuseret på egentlig aftaler.

Når man stadig er ensom

Nogle gange kan ensomhed være en konsekvens af mange andre ting, end manglen på venner og samvær. Det kan være, at man har mange venner og ses med dem, men at man stadig føler sig ensom. Hvis dette er tilfældet, kan det være en god idé at snakke med nogen om det. Herunder kan man evt. ringe til en psykolog, især hvis problemstillingen har stået på i lang tid. At tale med en psykolog er ikke noget man skal være bange for. Det er en kommunal selvfølge; undgå at lade det være et tabu.